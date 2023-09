Proiectul „Mama şi Copilul” din Constanţa, blocat de ministrul Alexandru Rafila. „Este o marionetă”

USR a depus o moţiune de cenzură în Parlamentul României pentru ca ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, să fie demis. În urma discuţiilor avute luni, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a declarat pentru Cuget Liber, că PSD împreună cu PNL au format un „scut” care să îl apere pe Rafila, iar discuţiile nu au fost concretizate.Din partea USR se doreşte demiterea lui Alexandru Rafila pentru că acesta a pierdut peste 700 de milioane de euro în ceea ce priveşte construcţia unor spitale în România, unul dintre ele urmând a fi construit în Constanţa.„A avut loc moţiunea de cenzură la Camera Deputaţilor. Iniţial s-au prezentat de către noi toate motivele pentru care Alexandru Rafila ar fi trebuit să plece. Amintesc aici Planul Naţional de Combatere a Cancerului, care a fost votat de Parlament în unanimitate şi pe care acest individ l-a blocat la minister promiţând că va face el unul mai bun în condiţiile în care a participat la aceste discuţii. S-au pierdut 740 de milioane de euro din PNRR pentru 6 dintre spitalele aprobate, printre care şi departamentul Mama şi Copilul din Constanţa, din curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă, pe care el spune cu nonşalanţă că l-au pierdut şi nu este nicio problemă pentru că noi ne vom împrumuta. Adică pierde 740 de milioane de euro şi ne împrumutăm de miliarde întregi. A fost dezbatere, doar că PSD şi PNL au făcut scut în jurul lui şi îl ţin în continuare pe post de marionetă, de om de paie. Nici nu ştiu cum să îl mai denumesc. Ceea ce face el, şi acesta era şi sloganul pe care noil-am folosit, se numeşte crimă împotriva sănătăţii. Nu există cuvinte mai uşoare sau mai grele decât acestea”, a declarat senatorul Remus Negoi.El a mai admis faptul că Rafila încă mai are timp să îşi dea seama de erorile pe care le face, dar totodată speră ca miercuri, atunci când va avea loc la Camera Deputaţilor, votul pentru demiterea ministrului Sănătăţii din funcţie, să fie cel dorit de USR.„Noi sperăm ca el să înţeleagă faptul că luptele lui politice cu PNL, pentru că acolo se rezumă tăierea banilor şi lenea pe care a afişat-o neluând în considerare celelalte spitale, vor prima în faţa judecăţii foarte reci. Pentru că departamentul Mama şi Copilul are toate documentaţiile făcute, era un proiect matur, la care trebuia să împingă documentaţia înainte ca să poată fi finanţat. Colegii mei din Consiliul Judeţean Constanţa au lucrat foarte mult la această treabă. Din ce am înţeles ar exista şanse să îl împingă mai departe, pentru că motivaţia lui Rafila a fost că acest spital nu are timp să fie construit. Dacă nu are timp, atunci când ar putea cel mai târziu în primăvară să fie dat ordinul de începere al lucrărilor, cum poţi să spui că nu există timp să îl faci până la finalul anului 2026? În Constanţa nu există discuţii despre alte spitale vizavi de cele pe care el le-a pierdut. Doar Mama şi Copilul este din Constanţa. În rest sunt din Ilfov, din Braşov, şi aşa mai departe. El are luptele sale cu cei de la PNL, dar pentru că PNL are primari în aceste localităţi undes-au scos aceste proiecte de la finanţare, aşa s-a întâmplat”, a mai spus Remus Negoi.