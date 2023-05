LIVETEXT. Remus Negoi: ”Votul trebuie să primeze, și nu deciziile unor politicieni"

În aceste momente are loc, la sediul USR Constanța, o conferință de presă, în care se discută diverse probleme de administrație. La conferință participă deputatul Stelian Ion, senatorul Remus Negoi și președintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi.Semiran Abdurefi: "După cum știți, acum mai bine de un an, am demarat inițiativa de trecere a pădurii Comorova în proprietatea publică. În septembrie am depus toate cele 2.046 de semnături și apoi am sperat să o punem pe masa primarului. Am făcut multe sesizări și mi s-a răspuns că inițiativa nu are obiect, deoarece pădurea Comorova este salvată și acolo se va face un parc. Noi am întrebat despre mere, ei au răspuns despre pere. În acest timp, Remus Negoi a depus un proiect prin care inițiativele cetățenești să fie dezbătute în maxim 40 de zile de la depunerea lor. Mai vorbim și despre construcțiile ilegale de pe taluz și despre salariul managerului spitalului Mangalia, care este plătit din bani publici și are cel mai mare salariu din țară".Remus Negoi: "Inițiativele cetățenești trebuie să fie puse în dezbatere și în vot în maxim 40 de zile. Am primit punct de vedere negativ de la Guvern. Știm cu toții cât de competenți sunt cei de la guvernare. În momentul acesta așteptăm ca această inițiativă să vină în comisiile de specialitate. Votul trebuie să primeze, și nu deciziile unor politicieni".Stelian Ion: "Pentru că a aruncat Constanța în haos, Vergil Chițac trebuie să își dea demisia. Mulți oameni au fost mințiți, induși în eroare. Unii l-au votat și au crezut în mod naiv că va face treabă. Înghițim tone de praf în fiecare zi, petrecem ore în șir în trafic și avem grămezi de moloz. Cineva trebuie să răspundă. Și acesta este Vergil Chițac. Vom iniția începând din aceste clipe o petiție online care să le ofere constănțenilor posibilitatea de a se răcori. Chițac are impresia că nu sunt mulți contestatari. Găsește vină peste tot, doar în propria ogradă nu. Vor mai fi proteste în Constanța, dar avem acest instrument foarte facil. Îi invit pe toți constănțenii să intre pe această petiție și să îl încurajeze pe Chițac să plece de la primărie. Important este ca oamenii să o distribuie și la final să vadă Chițac că acest oraș nu mai tolerează aroganța lui cu care ne tratează de fiecare dată, că nu mai are răbdare cu incompetența de care a dat dovadă. Devenim campioni în ratări de fonduri europene. Chițac nu stă de vorbă cu constănțenii. Nu ține ședințele de consiliu local de față cu presa. Găsește nimerit să o ia de la capăt cu niște lucrări începute acum nu știu cât timp. Demontează lucrările de pe Ștefan cel Mare pentru că și-a dat seama că sunt proaste. Timpul acesta nu este timpul lui Chițac. Vom pierde banii. Este timpul constănțenilor care stau mult în trafic, mulți nervi, tensiune pentru că nici pietonii nu au pe unde să meargă. El se înconjoară de tot felul de personaje dubioase. Își pune speranțele în condamnați penali. Mă refer la lucrările de pe Ștefan cel Mare. Și în special la Viorel Farcaș. Are o aroganță incredibilă. Trebuie să înceteze. Îi chem pe toți constănțenii să îi amintească lui Chițac că e timpul să își facă bagajul, să plece la Eforie, la pensia lui specială și să ne lase în pace".Întrebat în legătură cu afirmațiile primarului Clujului, Emil Boc, referitoare la USR, Remus Negoi afirmă: "Domnul Boc vorbește aiureli. Sau mă gândesc că sunt declarații politice. Nu poate să spună că noi suntem un partid «Ghiocel». Termenii ăștia să îi folosească pe la berăriile pe unde merge el. Și ca să închei cu încă un lucru, eu îmi aduc aminte că Boc a fost ghiocel în fața șefului său, Traian Băsescu".