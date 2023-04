Scriitorul Angelo Mitchievici reales președinte al Filialei Dobrogea a USR pentru al treilea mandat

Duminică, 2 aprilie, au avut loc la Universitatea „Ovidius” din Constanța alegerile pentru președinția Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea.Reales pentru al treilea mandat consecutiv, Angelo Mitchievici este președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România din 2013, membru UCIN (Uniunea Cineaștilor din România), membru FIPRESCI (The International Federation of Film Critics), cronicar de film și cronicar literar al revistei România literară.Angelo Mitchievici este profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța. Este autor al volumelor: Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost (coautor: Ioan Stanomir) (2016), Caragiale după Caragiale. Arcanele interpretării: exagerări, deformări, excese (2014), Cultura faliei şi modernitatea românească. O introducere şi câteva lecturi (2013), Filmele care ne-au schimbat viaţa (2013), Umbrele paradisului. Scriitori români şi francezi în Uniunea Sovietică (Humanitas, 2011), Simbolism şi decadentism în Arta 1900 (2011), Decadenţă şi decadentism în contextul modernităţii româneşti şi europene (2011), Teodoreanu reloaded (Coautor Ioan Stanomir) (2011), Cinema (volum de povestiri) (2009), Mateiu I. Caragiale – fizionomii decadente, (2007) și coautor a numeroase volume printre care O lume dispărută. Patru istorii personale urmare de un dialog cu Horia-Roman Patapievici (2004), trilogia Explorări în comunismul românesc (2004, 2005, 2008), Anatomia resentimentului (2010) etc.Director al Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța, zilele acestea Angelo Mitchievici așteaptă rezultatul evaluării managementului pe anul 2022.