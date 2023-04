Conflicte în cadrul Serviciului de Ambulanţă? Conducerea instituției susține că acestea au fost rezolvate!

„Populația județului Constanța, după datele ultimului recensământ, este de peste 630.000 de locuitori, fiind cel mai globalizat județ din România, cu 80% populație în mediul urban. În ceea ce privește numărul de solicitări efectuate, în anul 2022 acestea au fost peste 140.000. În primul trimestru al anului 2023, am înregistrat un număr de 30.000 de solicitări. Țin să precizez că, pe parcursul sezonului estival, numărul solicitărilor se majorează cu peste 30%. Din totalul acestor solicitări, 75% au fost cele reprezentând urgențe de cod roșu și galben. Dintre acestea, aproximativ 45% au fost efectuate de echipaje aparținând Stației Centrale Constanța, iar proporția de 55% a fost efectuată de echipaje care fac parte din cele 12 stații din structura organizatorică a unității noastre, respectiv Substația Băneasa, Substația Cernavodă, Substația Cobadin, Substația Cogealac și Substația Mangalia, Substația Medgidia, Substația Ovidiu, Substația Hârșova, Substația Năvodari, Substația Negru Vodă, Substația Eforie Sud și Substația Mihail Kogălniceanu. În primul trimestru al acestui an, am reușit să reducem timpul mediu de ajungere la caz în mediul urban cu mai bine de un minut, acesta fiind, astăzi, de 10 minute și 49 de secunde”, a declarat Monica Iacob.





Pe parcursul anului 2022, echipajele SAJ Constanța au fost solicitate pentru intervenție la 1.048 de accidente rutiere, iar în primul trimestru al anului 2023, acestea au fost de 220. De asemenea, în anul 2022, solicitările pentru intervenție în cazuri de stop cardiorespirator au fost de peste 400, iar în primul trimestru al anului 2023, au fost în număr de 118. Dintre ele, cu răspuns pozitiv la manevrele de resuscitare au fost doar 17. Foarte important de menționat este că, pe parcursul anului 2022, personalul angajat al SAJ Constanța s-a majorat cu posturi ocupate, respectiv cu 3 medici, 40 de asistenți medicali, 43 de șoferi și 4 operatori. Numărul de posturi ocupate, în total, este de 442, un procent de 92% reprezentând personalul medico – sanitar și auxiliar medical.



„Ne-am fi dorit ca domnul parlamentar să ne fi făcut o vizită, să-i prezentăm situația reală”



În cadrul conferinței, s-a adus în discuție și subiectul acuzațiilor făcute de senatorul USR Remus Negoi la adresa instituției. Politicianul a declarat că, la momentul actual, conducerea interimară a Serviciului Județean de Ambulanță Constanța ar încalca grav conduita faţă de propriii angajaţi, mediul de lucru fiind profund viciat din cauza tentativelor de intimidare, hărţuire morală și psihologică. În urma reclamațiilor pe care le-a primit, senatorul consideră că ministrul Sănătății ar trebui să trimită Corpul de Control la SAJ Constanța, pentru verificarea situației. Ca răspuns la aceste acuzații, directorul medical interimar Mirela Daniela Panțuru Bănescu a precizat că parlamentarul ar fi trebuit să ceară un punct de vedere al conducerii instituției. Într-adevăr, în cadrul SAJ Constanța au existat conflicte interne și neclarități între angajați și conducere, dar acestea au fost mereu rezolvabile și s-au soluționat rapid. Totuși, echipa de conducere a instituției își dorește ca angajații să fie mai deschiși și să răspundă favorabil solicitărilor de muncă.





„Ne-am fi dorit ca domnul parlamentar, înainte de a lansa aceste acuzații, să ne fi făcut o vizită, să-i prezentăm situația reală. Atunci, prezentam și punctul nostru de vedere. Comisia de Disciplină, din care fac și eu parte, s-a format cu maximă transparență. Înainte de ce este reglementat ca cercetare disciplinară, ca lege organică, avem un contract colectiv de muncă. Tot ce este în acel contract este asumat prin semnătură. La capitolul Anexa 9 al acestui contract, este introdusă o etapă preliminară de audiere în ceea ce privește audierea propriu-zisă. Conform acestui cadru legal, membrii sunt audiați în vederea stabilirii dacă fapta există sau nu, iar de abia apoi, în urma rezultatelor, se realizează audierea propriu-zisă. Este imposibil să faci abuz în această situație!”, a explicat directorul medical interimar al SAJ Constanța.





Managerul general interimar al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, Monica Iacob, a prezentat, pe scurt, activitatea din perioada menționată. Instituția se pregătește pentru venirea sezonului estival, perioadă în care numărul solicitărilor se mărește, de obicei, cu 30%. Aici sunt incluse și evenimentele de anvengură, precum festivalul Neversea, când apar multe solicitări și în cadrul căruia participanții sunt sfătuiți de conducerea instituției să nu facă excese de alcool, pentru a nu ajunge la Urgență. Serviciul Județean de Ambulanță pune la dispoziție, însă, toate pârghiile de care este nevoie pentru a rezolva urgențele oamenilor în perioada ce urmează. Conform datelor, Constanța este cel mai globalizat județ din țară, ceea ce face dificilă rezolvarea în timp util a cazurilor.