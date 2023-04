Senatorul Remus Negoi condamnă atitudinea ministrului Sorin Grindeanu cu privire la infrastructura din Dobrogea

Unul dintre ele este „Alternativa Techirghiol”, proiect care, după spusele lui Negoi, stagnează, afirmând că a mers personal pe teren şi nu vede nicio mişcare care ar putea face ca acest proiect să înainteze cât mai repede.





Mai mult decât atât, Remus Negoi îl găseşte vinovat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.





„Atunci când USR a fost la guvernare, proiectele care vizează Alternativa Techirghiol şi electrificarea căii ferate Constanța – Mangalia au reprezentat o prioritate pentru ministrul USR al Transporturilor Cătălin Drulă. După septembrie 2021, modul dezastruos în care PNL şi PSD s-au ocupat de cele două proiecte de infrastructură a făcut ca în prezent acestea să fie aproape în stadiul în care au fost lăsate de USR. Sorin Grindeanu nu a fost capabil să facă progrese reale astfel încât aceste două proiecte să nu fie doar pe hârtie, ci să fie transformate în realitate.





Alternativa Techirghiol este o autostradă care pleacă din A4, pe lângă Cumpăna, peste Canalul Dunăre-Marea Neagră şi ajunge la DN39 în dreptul staţiunii Olimp. Proiectul prevede şi construirea unui nou pod care va traversa analul Dunăre-Marea Neagră, în dreptul localităţii Cumpăna. Am fost pe teren să vedem cum stau lucrurile cu acest proiect. Ne-am fi aşteptat, conform termenelor, să se înalţe pilonii peste canal. Dar nu am găsit nimic. Nu doar că nu există constructori pe teren, nu e finalizat studiul de fezabilitate, nu a fost obţinut acordul de mediu şi nu e lansată licitaţia de lucrări. Principalul vinovat este Sorin Grindeanu, care în ultimul an şi jumătate nu a făcut nimic pentru acest proiect.





În 2021, când USR a venit la guvernare, contractul de proiectare, început în februarie 2020, care avea termen 2 ani, era în stadiu incipient. Ministrul USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, a lucrat la acest proiect şi s-a stabilit traseul final şi soluţiile tehnice, iar în septembrie 2021 avea 70% – 80% stadiu de implementare. Din nefericire, aşa este şi astăzi, după mai bine de un an şi jumătate. Ministrul Sorin Grindeanu nu a făcut nimic pentru a pune în practică acest proiect important atât pentru constănţeni, cât şi pentru turişti, care oferă o alternativă de circulaţie modernă şi rapidă către sudul litoralului”, a declarat Remus Negoi.





Al doilea proiect de anvergură este „Electrificarea căii ferate pe ruta Constanţa-Mangalia”. Remus Negoi spune, de asemenea, că Sorin Grindeanu este cel vinovat pentru faptul că nu se lucrează la acest capitol şi proiectul nu a fost finalizat până în prezent, sau măcar nu înaintează în evoluţie.





„Cel de-al doilea proiect de infrastructură din judeţul Constanţa, electrificarea căii ferate Constanţa – Mangalia, a fost, de asemenea, abandonat de Sorin Grindeanu. Este vorba de 43 de km de cale ferată care ar trebui modernizată, proiect inclus de USR la finanţare în PNRR. 120 milioane euro sunt pentru electrificarea liniei şi pentru reînnoirea ei. Proiectul implică electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Constanța – Mangalia pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă, dar și pentru repararea și modernizarea gărilor și a sistemelor de semnalizare, scăderea timpului de parcurs, creșterea siguranței și confortului pentru călători și creșterea numărului de trenuri de călători care pot fi înscrise în graficul de circulație. Localitățile care ar beneficia de acest proiect sunt Constanța, Agigea, Eforie, Tuzla, Costinești, 23 August, Mangalia și toate stațiunile din sudul județului Constanța.





Sorin Grindeanu nu s-a ocupat de proiect, s-au acumulat întârzieri, nici până astăzi nu a lansat licitaţia de lucrări, deci contractul de execuţie nu poate fi semnat aşa cum se cere prin PNRR. Există un studiu de fezabilitate semnat anul trecut în ianuarie, care ar fi trebuit să fie gata, conform termenului, în octombrie 2022. Nici acesta nu a fost finalizat”, a mai spus Remus Negoi.





