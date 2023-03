Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, susținere pentru pescarii de pe litoral

La jumătatea lunii februarie a acestui an, administraţia locală din municipiul Constanţa a trimis un echipaj al Poliţiei Locale în zona „Pescărie” pentru a le da pescarilor care activează acolo un ultim avertisment înainte de demolarea barăcilor acestora. Primarul Vergil Chiţac le-a promis atunci acestora că, în zonă, se va amenaja un port pescăresc, însă pescarii, care activează de peste 50 de ani, nu sunt de acord cu aşa ceva.În acest context, senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a făcut o declaraţie politică în plenul Senatului şi a vorbit despre acest lucru.Remus Negoi este de părere că Vergil Chiţac nu acţionează într-un mod corect în ceea ce îi priveşte pe pescari.„Declaraţia mea politică face referire la pescuitul tradiţional la scară mică, dorit a fi desfiinţat de către primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac. Litoralul Mării Negre în general, municipiul Constanţa, în particular, pot fi dezvoltate sustenabil atât din punct de vedere al reglementărilor de amenajare, cât şi mai ales din punct de vedere al atractivităţii turistice. Pentru că turismul reprezintă principala sursă de venituri a Constanţei, dar şi una dintre cele mai importante surse ale României. Pe lângă activităţile turistice de bază există încă una ce poate fi extrem de uşor adăugată acestei panoplii de activităţi. Este vorba despre pescuitul tradiţional la scară mică. Mai simplu spus, pescuitul executat de către pescari, cu bărcile de dimensiuni mici. Vorbim de acel tip de pescuit care nu se încadrează în domeniul pescuitului industrial. O astfel de activitate există de mult în zona cunoscută sub denumirea de Pescărie, la intrarea în staţiunea Mamaia, dinspre municipiul Constanţa. În acest context, fără a analiza alte opţiuni, infinit mai bune, de punere în valoare a acelei zone, Vergil Chiţac doreşte nici mai mult, nici mai puţin, decât să demoleze barăcile pescăreşti şi să îi alunge pe pescari. Ceea ce nici măcar demolatorul Constanţei, fostul primar Radu Mazăre, nu a reuşit”, a declarat senatorul Remus Negoi.Mai mult decât atât, parlamentarul constănțean i-a dat mai multe soluţii lui Vergil Chiţac şi i-a explicat public acestuia cum ar trebui să procedeze în legătură cu acest caz.„În 19 ianuarie 2023 Parlamentul European a emis o rezoluţie referitoare la situaţia pescuitului la scară mică în UE şi la perspectivele viitoare, ținând cont inclusiv de buletinul economic privind afacerile maritime. Ce face primarul Vergil Chiţac? Vrea să demoleze fără a pune ceva în loc, să alunge pescarii neoferindu-le nimic în schimb. Curat-murdar, coane Vergil. Soluţiile pentru a păstra obiceiurile pescuitului la scară mică, tradiţional, există. Ne sunt la îndemână. I le oferim domnului primar, în pixul căruia stă demolarea şi desfiinţarea acestei activităţi de mic pescuit. Ar trebui să le ofere pescarilor câteva containere în locul barăcilor existente. Apoi, să emenajeze zona respectivă, respectând standardele şi legea, în aşa fel încât să apară o zonă de maxim interes turistic aparte, aşa cum Constanţa merită. Cu căsuţe din structură uşoară, cu puncte frigorifice pentru păstrarea peştelui proaspăt, cu puncte de vânzare a peştelui, cu echipamente de tractare şi spaţii de depozitare a bărcilor pescarilor”, a mai spus Negoi.