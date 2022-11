Remus Negoi a participat, la Strasbourg, la sărbătorirea a 70 de ani de la înfiinţarea Parlamentului European

„De-a lungul deceniilor, statele membre au promovat democrația, drepturile fundamentale, stabilitatea și creșterea economică, iar Parlamentul European a fost un jucător cheie în dezvoltarea UE.

Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al Uniunii Europene și este ales de cetățenii UE cu drept de vot, o dată la cinci ani. În prezent are 27 de state membre şi 705 deputați europeni aleşi, care îi reprezintă pe cetăţenii din aceste ţări.



Este singurul parlament transnațional ales în mod direct, multilingv, multipartit, un forum solid pentru dezbateri politice și de luare a deciziilor. Are rol legislativ, de supervizare şi bugetar. Printre atribuţiile Parlamentului European se numără adoptarea legislaţiei UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene, luarea deciziilor cu privire la acordurile internaționale, analizarea petițiilor cetățenilor și formarea de comisii de anchetă, controlul democratic asupra instituțiilor UE, stabilirea bugetului Uniunii Europene.





În cadrul vizitei pe care am efectuat-o săptămâna aceasta, am avut şi o întrevedere cu viceprimarul din Strasbourg, Carole Zielinski, o tânără foarte energică şi implicată, deschisă şi comunicativă. Am discutat despre ce înseamnă o guvernare locală cu adevărat pentru oameni.



Ne-am întâlnit, de asemenea, şi cu fostul primar al oraşului Strasbourg, Fabienne Keller, care a promis că va face o vizită la Constanța.



Strasbourg este unul dintre cele mai frumoase, curate şi boeme orașe din Europa. Bunele practici pot fi implementate şi în localități din România. De la transport în comun civilizat, la consultarea cetățenilor şi punerea în valoare a monumentelor istorice”, a mai spus Negoi.





