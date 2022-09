Senatorul USR Remus Negoi, noi planuri pentru actuala sesiune parlamentară

„Începem în forţă. Noi, grupul parlamentar USR am început treaba încă de săptămâna trecută cu o dezbatere amplă despre situaţia farmaciştilor din România. De astăzi continuăm cu iniţiativele pe care le avem în portofoliu, mai exact priorităţile pe care ni le-am fixat ca partid la nivel naţional. Vrem stoparea inflaţiei şi scăderea sa şi totodată trecerea crizei energetice. Sunt priorităţi cu care, chiar dacă nu suntem la guvernare, vrem neapărat să mergem înainte pentru că am şi propus soluţii concrete pentru a depăşi astfel de momente. Mergem cu încredere că în perioada următoare legile care au anumite toxicităţi în ele, şi aici mă refer la legea educaţiei naţionale, legile securităţii şi mai ales legile care fac modificări în domeniul justiţiei, nu vor trece în forma în care au fost propuse de guvernanţii actuali”, a declarat Remus Negoi.





Remus Negoi a vorbit pentru „Cuget Liber” şi despre proiectele sale personale.



Senatorul pune mare accent pe reabilitarea Palatului Regal din Mamaia şi implicit pe Bar Orient, care este o clădire istorică.



Totodată, Remus Negoi îşi îndreaptă atenţia către Varianta Techirghiol, dar şi către calea ferată dintre Constanţa şi Mangalia.



„În ceea ce priveşte proiectele personale, am mai multe iniţiative în diverse stadii de lucru. În perioada imediat următoare voi depune cel puţin două iniţiative care fac referire la Codul Administrativ şi la legea publicităţii stradale. Am început încă din vară mai multe demersuri în ceea ce priveşte proiectele pentru Constanţa. Ne dorim şi punem presiune pe autorităţi pentru a rezolva situaţia Castelului Regal din Mamaia. Sper să se rezolve totul. Am depus o cerere de clasare şi sper ca instituţiile abilitate să urmeze cursul acestei cereri şi să o oficializeze pentru Bar Orient. Este o clădire monument istoric şi trebuie să intre pe lista monumentelor istorice. Îmi doresc, aşa cum am spus şi la începutul anului, să nu se mai întârzie lucrările de demarare a Variantei Techirghiol. Ne dorim foarte mult să reuşim pentru că am lăsat la cheie acest proiect atunci când am plecat din Ministerul Transporturilor. Această Variantă Techirghiol să nu fie un simplu drum, ci să fie autostradă, aşa cum este normal şi firesc. Din ce ştiu, s-a demarat licitaţia pentru refacerea căii ferate dintre Constanţa şi Mangalia. Ne vom interesa de această chestiune pentru că termenele sunt foarte întârziate”, a adăugat Remus Negoi.





Remus Negoi susţine faptul că inflaţia trebuie să fie oprită şi chiar să scadă, iar USR se luptă în Parlament pentru acest lucru.De asemenea Negoi împreună cu colegii săi vor fi atenţi şi la diferite legi care, în opinia celor de la USR, au fost concepute greşit şi trebuie să fie corectate.