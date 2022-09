Ionuţ Moşteanu îi cere premierului să facă publice proiectele legilor privind securitatea naţională

„Am auzit declaraţia domnului Ciucă. Credeam în vară că le-a venit mintea la cap şi nu vor mai veni în Parlament cu legile securităţii. Le cer domnului Ciucă şi domnului Iohannis să îşi asume încercarea de militarizare a democraţiei româneşti şi să facă publice aceste legi, să şi le asume şi să le facă publice. Suntem aici, am fost o voce critică, noi - cei de la USR - am fost singurii care am avut ceva de spus, pentru că noi am intrat în politică pentru o Românie modernă, democratică, nu pentru o Românie condusă din spate de oameni cu epoleţi. În numele colegilor mei, le cer domnilor Iohannis şi Ciucă să îşi asume aceste proiecte, să le trimită în Parlament, dacă au curaj”, a arătat Moşteanu, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.





El a menţionat că, în cadrul comisiei speciale pentru legile justiţiei, reprezentanţii USR se vor lupta să repare aceste proiecte.



„Un lucru important pentru care USR a militat încă de la început este justiţie independentă şi vedem că avem un pachet de legi ale justiţiei care au fost trimise către Parlament. Cătălin Predoiu a definitivat ceea ce a început Dragnea alături de Tudorel Toader şi Florin Iordache. Aşa cum am făcut-o atunci, aşa ne vom lupta şi acum pentru o justiţie independentă, în comisia specială care se va înfiinţa astăzi, comisia specială pentru legile justiţiei. Avem o echipă redutabilă, sunt patru colegi acolo: Stelian Ion, Silviu Deheleanu, Oana Murariu, Simona Spătaru, care se vor lupta să reparăm aceste legi care aduc justiţia românească cu mulţi ani înapoi, în loc să mergem înainte”, a spus el.





Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, i-a cerut premierului Nicolae Ciucă să facă publice proiectele legilor privind securitatea naţională.