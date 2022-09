Premierul Ciucă, miniştrii Dîncu şi Aurescu, la Black Sea and Balkans Security Forum

La panelul din prima zi a evenimentului, numit "The War in Ukraine and the Security Challenges in the Black Sea Region and the Balkans" ("Războiul din Ucraina şi provocările de securitate din regiunea Mării Negre şi din Balcani" - n.r.), va vorbi premierul Nicolae Ciucă.Printre vorbitorii din prima zi se numără şi ministrul ucrainean al Apărării, Oleksiy Reznikov, care va avea o intervenţie online.Seriile de discuţii din cadrul conferinţei abordează teme precum războiul din Ucraina şi provocările de securitate de la Marea Neagră, concluziile de la recentul Summit NATO care a avut loc la Madrid, rolul regiunii Mării Negre asupra situaţiei energetice sau impactul războiului din Ucraina asupra regiunii Balcanilor de Vest.