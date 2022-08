Senatorul constănţean Remus Negoi, la raport! Ce a făcut în ultimele șase luni de activitate

„Deşi cea mai mare parte a muncii de senator este în Parlament, ţin permanent legătura şi cu autorităţile locale. Am avut numeroase întâlniri cu vicepreşedintele CJC Constanţa Petre Enciu, în cadrul cărora am abordat subiecte precum căldura în cadrul școlii din satul Râmnicu de Jos sau proiectele CJC, am avut o întrevedere cu viceprimarul Florin Cocargeanu privind situaţia teatrului Fantasio şi, după declanşarea conflictului militar din Ucraina, am purtat discuţii cu prefectul privind spațiile de cazare pentru refugiații ucraineni. De asemenea, am avut o întâlnire cu reprezentaţii Asociaţiei ADAPTO pentru persoanele cu dizabilități, dar şi o întrevedere cu cei din comunitatea aromânilor. În plus, am discutat cu locuitorii din Palazu Mare cu privire la situaţia PUZ-ului din zonă”, a explicat Negoi.



Nu în ultimul rând, Remus Negoi a transmis informații şi despre nenumăratele sale vizite în diferite zone ale Dobrogei şi chiar în afara judeţului.





„În ultimele șase luni am efectuat şi numeroase vizite în teritoriu. În luna ianuarie am fost la Spitalul Municipal de Boli Infecţioase Constanţa pentru a vedea care este situaţia acestuia în urma incendiului de anul trecut şi am mers la sediul Insepectoratului Şcolar Judeţean, unde am purtat discuţii despre Şcoala nr. 14. De asemenea, am mers de mai mule ori pe plaja Corbu, unde se ridică un ansamblu rezidenţial pe o arie protejată, iar după începerea războiului din Ucraina, m-am deplasat de câteva ori la vama Isaccea pentru a-i ajuta pe refugiaţii ucraineni şi am fost la Pavilionul Expoziţional, unde am participat la acţiunea de organizare a pachetelor pentru refugiaţi. Tot în ultimele șase luni am mai efectuat vizite la Agigea, pentru a verifica situaţia plajei din zonă, la Palatul Regal din Mamaia, care a revenit în patrimoniul statului român, dar şi la secţia de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean Constanţa. În plus, am mers în teritoriu la Ghindărești, Hârșova, Năvodari și Cumpăna şi am efectuat o vizită oficială, în luna iunie, la Castelul Peleș”, a concluzionat Remus Negoi.





Viaţa de senator nu este întotdeauna aşa simplă cum pare din spatele camerelor de luat vederi. Fiecare parlamentar îşi face, de obicei, la o anumită perioadă de timp, un raport de activitate în care informează cetăţenii despre acţiunile sale. Acest lucru l-a făcut şi senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, cel care a publicat pe site-ul său oficial informaţii despre mai multe activităţi pe care le-a avut în ultimele șase luni.„În ultimele șase luni am sesizat Apele Române privind igienizarea zonei derea din localitatea Techirghiol şi am solicitat informaţii de la ENEL privind branșarea la energie electrică a cartierului Tomis Plus. De asemenea, am adresat o interpelare către directorul executiv al Direcției de fonduri europene din cadrul Primăriei Constanța privind situația proiectelor locale prin PNDL şi o solicitare către Ministerul Culturii privind raportul de activitate al TNOB Constanța. În plus, am trimis o adresă către Primăria Corbu privind PUZ-urile din zona costieră şi alte două adrese către Administrația Bazinală Dobrogea Litoral, respectiv Inspectoratul Județean de Construcții privind situația construcției cherhanalei Ovidiu”, a declarat Remus Negoi.El s-a implicat şi în proiectele Consiliului Judeţean Constanţa şi a ţinut în permanenţă legătura cu reprezentanţii acestei instituţii.