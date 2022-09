Primăria Mangalia ar putea să ofere spre vânzare mai multe locuinţe ANL

„Pentru prima ședință a Consiliului Local Mangalia, am inițiat un proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor ANL către chiriași, conform noilor reglementări legale în vigoare. Este un subiect pentru care am făcut multe demersuri, la nivel guvernamental, astfel încât să-i putem ajuta pe concetățenii noștri, așa cum am discutat în mai multe rânduri cu ei. Cei care și-au exprimat intenția de a achiziționa apartamentele respective, în rate sau cu plata integrală, vor putea semna contractele de cumpărare în cel mult 60 de zile de la primirea Hotărârii de Consiliu Local. Astfel, aproximativ 70 de familii, care au depus deja solicitări în acest sens, vor intra în posesia locuințelor, până la sfârșitul anului”, a transmis primarul Cristian Radu.





Locuinţele ANL din municipiul Mangalia ar putea fi, în scurt timp, de vânzare. Administraţia locală din Mangalia a iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens, iar locuinţele ar putea fi achiziţionate până la finalul anului de către cei care acum sunt chiriaşi.Anunţul a fost făcut chiar de primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, pe pagina sa oficială de Facebook.