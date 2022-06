Primăria Mangalia se ocupă de iluminatul stradal în municipiu

„În ultimii ani, am făcut eforturi susținute pentru a rezolva problema iluminatului public, în Mangalia și stațiuni. Chiar dacă încă mai sunt mici sincope (din cauza branșărilor ilegale), cu ajutorul fondurilor europene și al investițiilor proprii, am reușit să implementăm un sistem modern de iluminat stradal, în Neptun și Saturn, iar în celelalte stațiuni, inclusiv în zona lacurilor, am reabilitat rețelele electrice și am schimbat corpurile de iluminat. În oraș, am montat becuri economice, cu LED, pe majoritatea stâlpilor și am extins rețeaua în zone neacoperite. Din toamnă, vom începe un proiect de îngropare a cablurilor inestetice, de pe stâlpi, în tubulaturi subterane speciale și vom implementa un sistem de telegestiune, cu ajutorul căruia vom face economie la buget, iar cetățenii vor beneficia de un iluminat public la cele mai înalte standarde”, a transmis primarul Cristian Radu.





În acelaşi timp, edilul recunoaşte că există branşări ilegale, astfel că de cele mai multe ori se întâmpină diferite probleme în ceea ce priveşte iluminatul stradal în Mangalia.