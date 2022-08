USR pledează din nou pentru reducerea TVA la energie

USR a solicitat, miercuri, abrogarea „urgentă” a ordonanţei privind plafonarea şi compensarea preţurilor la energie, eliminarea taxelor din facturile de gaz şi energie, reducerea TVA la 5% şi vouchere pentru consumatorii vulnerabili.



Germania va reduce temporar TVA la gazele naturale, de la 19% la 7%, pentru a încerca să atenueze povara asupra gospodăriilor şi companiilor afectate de creşterea costurilor cu energia şi de impunerea unei noi taxe pe gaze din octombrie, transmite Bloomberg.



Cancelarul Olaf Scholz a anunţat că Executivul se aşteaptă ca furnizorii să transfere integral către consumatori reducerea TVA, măsura urmând să fie aplicată în perioada octombrie 2022 - martie 2024.





USR îşi reiterează propunerea privind reducerea TVA la energie, după ce Germania a decis să micşoreze temporar taxa pe valoarea adăugată la gazele naturale, de la 19% la 7%.Un proiect similar a fost depus de către reprezentanţii Uniunii Salvaţi România în urmă cu zece luni, a scris purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, joi, pe Facebook.„Incompetenţii naţionali riscă să transforme iarna românilor într-o catastrofă. Facturi uriaşe, companii energetice băgate în faliment după ce nu şi-au primit banii de la Guvern. Între timp, Germania scade TVA-ul de la 19% la 7%. O lege similară a depus şi USR încă de acum 10 luni. Ce credeţi că au făcut cu ea? PSD şi PNL au respins-o. Au zis: «noi suntem mai deştepţi, priviţi ce măsuri am descoperit». Astăzi haosul creat de PSD şi PNL a fost confirmat de Consiliul Fiscal. 7% deficit, asta fără 40 de miliarde de lei, datoria pentru incompetenţă. E datoria pe care Guvernul o are după plafonarea preţurilor. Mai aveţi o şansă: adoptaţi măsura USR de reducere a TVA-ului. Măcar acum”, a transmis Moşteanu.El a susţinut că premierul Nicolae Ciucă nu are soluţii pentru situaţia actuală.„Atunci când nu ai nicio soluţie, mai faci o şedinţă pentru «discuţii». Astea au fost soluţiile lui Nicolae Ciucă la haosul din piaţa energetică. Şedinţe. Haos creat tot de ei, după ce şi-au dat seama că nu au bani pentru schema de plafonare şi compensare a facturilor”, a completat Ionuţ Moşteanu.