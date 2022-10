Senatorii, de acord ca cei mici să se poată juca în curtea şcolii. "Este o inițiativă benefică"

Un amendament admis prevede că, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toate unităţile de învăţământ vor introduce în regulamentele actuale de funcţionare prevederi legate de acces şi de modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport aflate în folosinţa acestora, precum şi orarul de acces, după orele de program, în zilele libere şi în timpul vacanţelor şcolare şi le vor afişa la exterior într-un loc vizibil, precum şi pe pagina de internet, acolo unde este cazul.



Un alt amendament specifică faptul că este permis accesul gratuit la curţile şi terenurile de sport exterioare ale unităţilor de învăţământ care fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor tuturor copiilor, aşa cum sunt definiţi în Legea 272/2004, precum şi tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora





Copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea şcolii, în afara orelor de curs, potrivit unui proiect legislativ iniţiat de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, adoptat, recent, de Senat. Proiectul a fost trimis Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.Proiectul pentru completarea Legii Educaţiei fizice şi Sportului nr. 69 din 9 mai 2000 reglementează problema accesului la o resursă pentru sport neutilizată în afara orarului şcolar şi care are avantajul de a se afla în proximitatea zonelor rezidenţiale, se arată în raportul de admitere întocmit de comisia de specialitate şi adoptat de Senat.Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a comentat acest fapt în exclusivitate pentru Cuget Liber.„Este o iniţiativă extrem de bună, cu atât mai mult cu cât am insistat asupra ei şi atunci când nu eram în Parlament. Colegii mei consilieri locali din Constanţa au propus-o ca hotărâre de consiliu local pentru a adopta un regulament de deschidere a curţilor şcolilor. Noi ne-am gândit că şi o iniţiativă legislativă care să generalizeze deschiderea curţilor şcolilor în afara programului orelor pentru elevi ar fi benefică. Ar trebui implementată în toate şcolile din ţară. Bineînţeles, acest lucru trebuie să se întâmple pe baza unui regulament. Aşa cum am spus şi în declaraţia mea din Plenul Senatului, iniţiativa aceasta a avut mult de suferit de-a lungul timpului. Acum aproape doi ani de zile a fost depusă, a trecut prin toate filtrele comisiilor şi toate plenurile posibile, numai că domnul premier Ciucă a ales să o conteste la CCR din motive numai de dumnealui ştiute, astfel încât ar fi trebuit ca anul acesta să redepunem iniţiativa şi să reluăm circuitul legislativ. Din fericire, la Senat, a trecut cu unanimitate de voturi pentru că ne-am însuşit observaţiile şi amendamentele depuse de-a lungul timpului, iar colegii noştri au înţeles că iniţiativa aceasta este benefică pentru toţi copiii, pentru că şi dumnealor au copii care ar dori să se joace în curtea şcolii şi nu printre maşini sau în alte locuri periculoase”, a declarat Remus Negoi.