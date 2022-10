Senatorul Remus Negoi, întâlnire cu oficialul Gabriela Ramos de la UNESCO

Parlamentarul constănțean Remus Negoi, de la USR, a avut parte de o întâlnire importantă cu directorul general adjunct al UNESCO pentru ştiinţe sociale şi umaniste, Gabriela Ramos.Cei doi, dar nu numai, au discutat despre sprijinul pentru implementarea în ţara noastră a standardelor privind etica inteligenţei artificiale.„Am participat la întâlnirea cu directorul general adjunct al UNESCO pentru științe sociale și umaniste, doamna Gabriela Ramos.Am întâmpinat-o, la Parlament, împreună cu doamna Ana-Maria Cătăuță, preşedinta Comisiei parlamentare UNESCO, şi domnul Aurel Căuş, membru al comisiei. La întâlnire au mai participat doamna Simona Mirela Miculescu, ambasador, delegatul permanent al României pe lângă UNESCO, și doamna Mariagrazia Squicciarini, director al Biroului Executiv UNESCO pentru științe sociale și umaniste. Am discutat despre sprijinul pentru implementarea în România a standardelor menționate în Recomandarea privind etica inteligenței artificiale elaborată de UNESCO. Cu aşa o bogată experiență în domeniul eticii științei și tehnologiei, UNESCO este un partener cât se poate de important. Vom pregăti, în Comisie, măsuri pentru ca utilizarea inteligenței artificiale să se facă în mod corect, responsabil și în conformitate cu normele etice. Vizita oficială a doamnei Ramos a avut loc cu ocazia conferinței Building a Global Ethical Framework for AI: The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI, eveniment la care Comisia UNESCO este partener”, a declarat Remus Negoi.