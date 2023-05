USR acuză! „Industria în Constanta este ținută în loc de ministrul Virgil Popescu”

USR Constanţa a organizat, vineri, o conferinţă de presă la care au luat parte deputatul constănţean Stelian Ion, deputatul Claudiu Năsui şi deputatul Cristina Prună. Stelian Ion a vorbit în principal despre haosul care se găseşte în oraşul Constanţa şi despre modul în care municitorii firmelor angajate îşi fac treaba.„Am observat ce se întâmplă în Constanta. Cum se fac aceste lucrări în mod haotic. La intrarea în Poarta 1 operatorii economici au găsit de cuviință să aducă tot molozul din oraș acolo. Aia este o zonă turistică. Lumea se mai perindă pe acolo. Nu erau delimitate acele zone. Copiii se puteau accidenta. Am făcut sesizare la Garda de Mediu și am primit răspuns ca au dispus sancțiuni în cuantum de 60.000 de lei pentru operatorul economic. Orașul nostru a devenit sat fără câini. Dacă de la nivel de primar se dă tonul ca legea nu trebuie respectată, fiecare face ce îl taie capul. Legea nu mai este obligatorie, este facultativă în Constanța. Dacă nu reacționăm nici nu ne putem aștepta să se remedieze aceste lucruri. Știţi foarte bine că am zis întotdeauna că suntem de acord cu dezvoltarea urbanistică dar nu suntem de acord cu încălcarea legii. Dacă potrivit reglementarilor în vigoare se anula un PUZ în instanţă consecința era anularea actelor existente. PSD și PNL, cei care știm foarte bine ce au făcut în Constanta, vor acum să mai aibă un instrument prin care să mutileze acest oraş”, a declarat Stelian Ion.La rândul ei, Cristina Prună a vorbit despre industria din judeţul Constanţa şi în special despre producţiile de energie eoliană care ar putea să fie prezente în Marea Neagră.„Industria în Constanta este ținută în loc de ministrul Virgil Popescu. Și mă refer la producțiile de energie eoliană în Marea Neagră. Am fost la o conferință internațională și am aflat că țările vestice se unesc pentru a dezvolta în Marea Nordului proiecte mari la acest capitol cu ambiții de 300.000 de gigawaţi până în 2030. Ar trebui să existe o viziune. Am inițiat alături de colegi o lege care să creeze cadrul pentru care investitorii să vină aici la Marea Neagră și să înceapă dezvoltarea. Nu este vorba doar despre surse noi de energie electrică. Este vorba de dezvoltarea unei industrii pe orizontală cu producători de componente de turbine eoliene. Și este vorba de crearea a zeci de mii de locuri de muncă. Asta ar presupune și o dezvoltare a Portului Constanța. Pentru asta este nevoie de viziune și este nevoie ca această lege care este în Parlament să fie pusă pe ordinea de zi”, a spus Cristina Prună.Nu în ultimul rând, Claudiu Năsui a vorbit despre inflaţie, despre creşterea preţurilor la alimente şi despre ce probleme înfruntă cetăţenii de rând în fiecare zi.„Nu contează pensia nominală, contează puterea de cumpărare a pensiei. Dacă ne uităm pe aceste cifre vedem că alimentele care sunt mai degrabă prezente în coșul de consum a celor cu venituri scăzute sunt foarte scumpe. Inflația se află pe un coş de consum. Soluția nu era să tipărească bani aşa cum au făcut în timpul pandemiei. Soluția era ca statul să lase banii în economie și aici avem propunerea de reducere a taxării în muncă. Mai putem vorbi despre înființarea unei noi agenții. Cei din guvern când văd că aceste companii de stat merg prost, fac câte o agenție. Marea majoritate a companiilor sunt pe pierdere după care au un proces foarte elaborat prin care li se șterg datoriile. Ce au făcut ei prin această lege nu au acționat pentru aceste companii. În schimb s-au folosit de un jalon pentru a vrea să umple cât mai multe posturi. Nicolae Ciucă a crescut numărul de angajați la Parlament cu 20.000 în ultimul an”, a explicat Claudiu Năsui.