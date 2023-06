Senatorul Remus Negoi, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este proiectul nostru, iar PSD a făcut copy-paste”

Parlamentarii din România au votat luni, 26 iunie, pentru eliminarea pensiilor speciale, iar acest lucru i-a bucurat pe mulţi din clasa politică.Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a vorbit pentru „Cuget Liber” despre acest proiect de lege pe care l-au votat parlamentarii.„Proiectul pensiilor speciale este de mult timp votat în Parlament. Noi, cei de la USR l-am iniţiat la începutul lui 2021. A trecut prin toate comisiile şi s-a blocat la una dintre comisiile de la Camera Deputaţilor. A stat acolo aproape doi ani încuiat în sertar. PSD-ul a depus un alt proiect de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari de curând. L-au trecut pe repede înainte. Bineînţeles că nu aveam cum să nu votăm pentru acest proiect, doar că ei au făcut copy-paste şi ne-au pus în faţă acest proiect. Eu sper din tot sufletul că proiectul acesta în care au introdus o mică chestiune care sper să nu pice la Curtea Constituţională, să fie pe bune şi să nu aibă tupeul doar să spună că au depus o cerere pentru eliminarea pensiilor speciale şi de fapt să fie o chestiune care să pice ulterior”, a declarat Remus Negoi.Remus Negoi a adus în discuţie şi situaţia magistraţilor, care beneficiază de anumite excepţii în legătură cu pensiile speciale.„Există nişte excepţii pentru magistraţi care din punctul nostru de vedere nu sunt conforme, doar că acestea lărgesc aria de aplicare care a fost până acum. Adică se măreşte vârsta de pensionare până la 60 de ani şi pensia pe care o va obţine un magistrat să nu fie mai mare decât salariul mediu pe care l-a obţinut în timpul vieţii active. Lucru care mi se pare foarte normal. Nu este suficient, pentru că se păstrează în continuare acest prejudiciu al noncontributivităţii pentru aceste pensii speciale ale magistraţilor. Aceste pensii speciale ar putea rămâne la magistraţi, dar nu este normal să se întâmple aşa. Varianta actuală s-a îmbunătăţit puţin, dar nu în aşa fel încât să se elimine cu totul aceste pensii speciale”, a mai explicat Remus Negoi.Nu în ultimul rând, Remus Negoi a vorbit şi despre circul pe care senatoarea Diana Şoşoacă l-a făcut în Parlamentul României în timp ce legea pentru eliminarea pensiilor speciale se vota.„Este un circ grotesc, pe care l-a făcut această senatoare care nu înţelege absolut deloc ce înseamnă Parlamentul României şi ce înseamnă bunul simţ. Din păcate, aproape zilnic ne lovim de comportamentul dumneaei. Totuşi, noi am dezbătut şi am dezvoltat un regulament al plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, care pe lângă nişte reguli care ar trebui respectate, mai există unele chestiuni care pun pumnul în gură opoziţiei şi pentru că există nişte derapaje incalificabile ale Dianei Şoşoacă sau ale unor membrii de la AUR, asta nu înseamnă că regulamentul poate fi combătut, în asemenea fel în care să interzici pancarte sau live-uri care ar putea apărea în Parlament. Am văzut dialogul dintre Diana Şoşoacă şi Marcel Ciolacu. Lăsând la o parte limbajul suburban pe care l-au folosit şi unul şi celălalt, amândoi au dreptate. Modul în care îşi exprimă părerile este incalificabil. PSD-ul şi Marcel Ciolacu sunt cei care au linşat ţara aceasta, pe de altă parte Diana Şoşoacă este o individă pentru care există indicii foarte clare că este omul ruşilor şi prin chestiile pe care le scoate pe gură în Parlament denotă că este o persoană care minte şi manipulează”, a încheiat Remus Negoi.