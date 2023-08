Senatorul Remus Negoi, despre proiectele sale de viitor: "Trebuie să ajutăm comunităţile locale"

„Într-adevăr, am câteva proiecte pe care le-am depus de curând. Am depus în luna iulie o lege care face referire la gestionarea, sortarea, preluarea transportul, depozitarea şi mai ales reciclarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. Este pentru prima dată în România când avem o lege de genul acesta. Am lansat-o pe circuit, împreună cu încă trei colegi din USR. Eu sunt iniţiator principal. Este o lege făcută de la zero, care presupune nişte etape foarte clare. Din momentul în care apar deşeuri, fie din procesul de construcţie, fie din cel de demolare, până când ele ajung în locul în care se vor depozita. Vor fi locuri special amenajate, din care, conform unei legislaţii secundare, pe care Ministerul Mediului trebuie să o facă ulterior, vor fi reciclate aceste deşeuri. Cu alte cuvinte, pentru lucrări publice ulterioare, aceste deşeuri vor putea fi sortate şi puse în circuit şi vor putea fi refolosite. Este vorba inclusiv de oraşul Constanţa. Este o lege naţională, care trebuie să acţioneze peste tot. Această lege presupune nişte responsabilităţi clare pentru autorităţile publice locale şi judeţene. Adică trebuie să se creeze unele zone speciale pentru depozitarea acestor deşeuri, depozitarea trebuie să fie făcută doar cu deşeurile deja sortate, astfel încât atunci când e nevoie pentru o lucrare publică de un anumit tip de material care a provenit din demolări sau din construcţii să se ştie cu exactitate ce fel de material iau. Vorbim de deşeuri care înseamnă piatră, cărămidă spartă, ţigle şi aşa mai departe”, a declarat Remus Negoi.





Remus Negoi a mai vorbit şi despre un proiect care face referire la monumentele istorice din Constanţa, dar şi la cele din toată ţara.





„Am mai depus o iniţiativă legislativă şi vă spun că este vorba despre cea care face referire la apariţia unei liste indicative pentru monumentele istorice. În momentul acesta, Ministerul Culturii gestionează o listă a acestor monumente. Este o lisă a monumentelor care după ce au fost evaluate, au fost plasate, ele se regăsesc cu un anumit cod pe site-ul aferent. Eu mi-am dorit mai mult decât atât. Vrem să ştim în orice moment, pentru orice tip de monument care a demarat procedura de clasare, că acesta poate fi vizualizat oricând de către oricine, aşa cum se vizualizează şi lista monumentelor deja aprobate. Noi am făcut acest lucru în Constanţa, la celebrul Bar Orient. Este o listă pregătitoare care îţi arată în ce stadiu se află fiecare monument din punct de vedere al clasării lui ca monument”, a mai spus Remus Negoi.





Întrebat despre modul în care se pregăteşte pentru alegerile locale din 2024, Remus Negoi a vorbit şi despre activitatea sa în acest sens.





„Noi trebuie să ascultăm ce vor oamenii pentru comunitatea lor. Toate aceste acţiuni pe care le demarăm fac parte din procesul electoral pe care noi îl implementăm. Am întâlniri aproape zilnice cu colegi din judeţ. Vrem să vedem cum pregătim candidaturile şi cine anume îşi va putea asuma vreo candidatură. Trebuie să vedem în ce măsură putem ajuta comunităţile locale. Candidaturile sunt ale oamenilor, dar aceşti oameni trebuie să propună ceva concret şi mai ales, până la acest moment, să fi făcut ceva concret pentru comunitatea lor. Majoritatea colegilor mei şi-au trecut pe o listă activitatea pe care au avut-o până în prezent”, a concluzionat Remus Negoi.