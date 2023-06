Stelian Ion: "Vrem să activăm mai multe organizaţii USR din judeţ"

„După cum probabil ați aflat, am fost ales în funcția de președinte al filialei județene Constanța. S-a mărit numărul de membri de la 15 la 21. Sunt membrii din județ, președinți de filiale locale. Am ținut la această idee de a atrage în Biroul Județean mai mulți colegi din județ. Avem destul de multe doamne printre noi. Ca proiecte de viitor deja am făcut referire la ideea de a activa mai mult filialele din județ. Acesta este obiectivul meu principal. Oamenii trebuie să se simtă reprezentați și în județ. Legat de Constanța, cartierul Palazu Mare este supus unor presiuni din partea dezvoltatorilor imobiliari. Aceștia construiesc blocuri în cartiere de case. Lucrul acesta i-a revoltat foarte mult pe cei care trăiesc în acea zonă. Colegii noștri s-au întâlnit cu locuitorii de acolo și au depus un proiect de consiliu local prin care dorim să suspendăm PUZ-ul din acea zonă. Se aduce foarte mult disconfort. Altceva li s-a promis acelor oameni când au ales să își construiască case acolo. Avem datoria să stopăm această tendință. Rămâne de văzut cum se va poziționa Vergil Chițac. De cele mai multe ori el este de partea dezvoltatorilor imobiliari. Vom vedea. Este un proiect important pentru noi”, a declarat Stelian Ion.





A fost apoi rândul lui Gabriel Ciobanu, preşedintele filialei USR Agigea, să ia cuvântul şi să vorbească despre situaţia din comuna de la malul mării.





„Vreau să abordez subiectul referendumului local pentru demiterea primarului din Agigea. Împreună cu colegii noștri am reușit să strângem un număr de aproximativ 2.000 de semnături pentru demiterea primarului de acolo. Primarul din Agigea a ales să nu mai convoace Consiliul Local, deși legea îl obliga să facă asta. Am depus semnăturile la Prefectura Constanței și am așteptat ca prefectul să ia act de aceste semnături. Pentru o perioadă scurtă de timp, lucrurile au mers în direcția bună. La un moment dat, dintr-un anumit motiv, procedura s-a blocat. Prefectul a spus că primarul a înregistrat o plângere penală, pentru că exista o suspiciune asupra semnăturilor. Am solicitat obligarea prefectului de a pune în aplicare procedura. După un an de zile instanța s-a pronunțat și l-a obligat pe prefect să continue procedurile pentru demiterea lui Cristian Cîrjaliu. Acum aștept. Sperăm să țină cont de voința acestor cetățeni. Mulți cetățeni au fost supuși unor presiuni din partea acestui primar. Trebuie să li se ofere posibilitatea cetățenilor să voteze pentru înlăturarea sa ori pentru a-l ține în funcție”, a declarat Gabriel Ciobanu.





Noul preşedinte al filialei judeţene, Stelian Ion, a vorbit în câteva cuvinte despre echipa formată, dar şi despre anumite nereguli care se petrec în cartierul Palazu Mare.