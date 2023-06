VIDEO. Pensionarii militari resimt denigrarea uniformei: "Ne-am săturat să fim călcați în picioare!"

Drept pentru care, la inițiativa Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate - filiala Constanța, joi, 22 iunie, a fost organizată la Constanța o importantă întâlnire cu deputații USR Stelian Ion și Cristian Seidler. Spunem „importantă” pentru că mulți dintre militari și-au pus speranța să îi convingă pe acești doi politicieni să ajute la retragerea pensiilor militare din cadrul PNRR.



Întrunire pentru a-și spune păsurile deputaților USR





Iar prezența a fost una considerabilă, sosind la reuniune reprezentanți ai principalelor formațiuni asociative de militari din țara noastră: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – din București, Constanța, Mangalia, Clubul Amiralilor, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MApN, filialele Constanța și Brăila, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI, filiala Constanța, Liga Aeriană Română, Sindicatul Polițiștilor și Personalului Contractual din Constanța și Buzău, Asociația Transmisioniștilor, Cercetării și Războiului Electronic Constanța.











Întrunirea a avut loc la sediul USR Constanța și s-a întins pe parcursul câtorva ore, pensionarii militari având posibilitatea să-și spună ofurile, atât cu privire la viitorul pensiilor militare, dar și cu privire la viitorul armatei, influențat, după cum se știe, de starea de impredictibilitate.





„Asociația noastră are peste 1.500 de membri, cu filiale în principalele garnizoane din Constanța, în Mangalia, Medgidia, Kogălniceanu, Murfatlar, Topraisar. Am venit aici în speranța că domnii de la USR ne vor explica cum s-a ajuns ca legea pensiilor militare să fie introdusă în PNRR, ceea ce pe noi ne dezavantajează. Toate țările NATO beneficiază de pensii militare, pensii NATO, nu de pensii pe contributivitate. Este o mare dezonoare din partea clasei politice și a celor care consideră că pensiile militare sunt așa-numitele pensii speciale. Din păcate, așteptăm ca domnii deputați să ne spună ce pot să facă pentru a repara această greșeală și a contesta la Curtea Constituțională o eventuală aprobare”, a arătat generalul în rezervă Vasile Hermeneanu, președintele Asociației Cadrelor în Rezervă și Retragere, filiala Constanța.















„Am fost plăcut surprins că domnii deputați au vrut să discute cu noi, măcar pe dânșii să putem să îi lămurim că noi, militarii în rezervă și retragere, nu avem pensii speciale, ci avem pensii ocupaționale, ieșite pe baza unor legi aprobate de Parlament și promulgate de președintele statului. Noi am fost introduși în PNRR ca posesori ai unor pensii «nesimțite». Vreau să vă spun că eu am ieșit la pensie în 2001, cu gradul de colonel, de la marea unitate din Constanța, fosta Divizie Mărășești, cu uriașa sumă de 2.937 de lei. Ea a mai fost puțin mărită, 3%, 5%, este o pensie care îmi asigură traiul la limita necesarului. Noi am și produs, nu doar am consumat, am intervenit la situații de urgență, ne-am și pregătit să ne apărăm țara”, a afirmat colonel în retragere Ion Ciobanu, prim-vicepreședinte al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere.







„Atitudinea anti-armată este suicidară în contextul actual”





La rândul său, general maior în rezervă Victor Strîmbeanu, președintele Ligii Aeriene Române, a afirmat: „Nu am așteptări foarte mari de la această întâlnire, să încercăm să ne lămurim cu reprezentanții USR care sunt cauzele discriminărilor pe care le-am văzut, în ultima perioadă destul de lungă, la adresa militarilor și armatei, discriminare care s-a acutizat în ultimele luni. Este o chestie de atitudine anti-armată, anti-militară, pe care eu o consider suicidară acum. Această atitudine are rădăcini mai vechi și a fost alimentată pe considerente mai vechi, precum că nu mai este nevoie de armată, că ne apără Alianța. Eu am o experiență bogată, am lucrat în Belgia mulți ani, am multe misiuni în Balcani și Afganistan. Alianța suntem noi, pe scurt, iar aliații așteaptă de la noi un răspuns adecvat. Toată lumea invocă art. 5 din Tratatul Alianței, dar este uitat aproape complet art. 3, care arată că statele sunt obligate să constituie și să mențină capacități de apărare. De la această activitate, așteptăm să ne lămurim și să îi convingem că trebuie să înceteze atitudinea negativă la adresa armatei”.











În cadrul celor câteva ore de discuții, pensionarii militari au prezentat atât nedreptățile ce le-au fost făcute de-a lungul anilor, prin seria de modificări legislative din ultimii 20 de ani, descriind cu lux de detalii modul în care este calculată pensia militară și nivelul ridicat de contribuții sociale ce le-au fost oprite de-a lungul activității – deși sunt medii în care se susține că aceștia nu ar plăti contribuții! -, dar mai ales durerea de a fi catalogați, mereu, „nesimțiți”.





„Nu este prima dată când Armata este culpabilizată în această țară. Această atitudine a fost inițiată în urmă cu 20 de ani, de atunci au început degringolada și întoarcerea poporului împotriva militarilor. Toți fac proteste, greve. Noi suntem prizonierii propriei noastre conștiințe, nu, nu putem face uz de arma noastră. Ne doare, ne-am săturat să fim făcuți nesimțiți, până unde să ne lăsăm călcați în picioare?”, a mai subliniat generalul Strîmbeanu, în cuvântarea sa.











La final, ambele părți au ajuns la concluzia că a fost o întrunire constructivă; rămâne de văzut însă dacă va fi și de ajutor, iar pensionarii vor primi sprijinul dorit pentru scoaterea pensiilor militare din PNRR. Deși se impune subliniat că deputatul Cristian Steidler a arătat că „în PNRR au fost introduse toate pensiile, fără discriminare!”.





De luni bune, militarii ajunși la o vârstă respectabilă își strigă indignarea pe toate căile. După ce s-au pregătit intens pentru protejarea țării și a poporului, după ce și-au sacrificat viața de familie și au fost mereu la dispoziția Armatei, au ajuns ca la vârsta pensionării să suporte cuvinte grele, jignitoare pentru niște oameni care toată viața au fost guvernați de cuvintele „patriotism”, „onoare” și „demnitate”.