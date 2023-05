LIVE TEXT. Subiecte de interes major pentru Constanţa, analizate la sediul USR: "Industria este ținută în loc"

În aceste momente, la sediul USR din Constanţa are loc o conferinţă de presă la care participă fostul ministru al Justiţiei, deputatul Stelian Ion, alături de invitaţii săi, deputatul Cristina Prună şi fostul ministru al Economiei, deputatul Claudiu Năsui.







În cadrul conferinţei vor fi abordate teme economice, atât din perspectivă naţională, dar şi locală, importanţa eliminării pensiilor speciale, modificările din Codul Urbanismului, precum şi alte subiecte de interes public local.













UPDATE - Cristina Prună: "Este o plăcere să fiu în Constanța. Mă bucur să fiu aici și să pot să discut cu dumneavoastră potențialul de dezvoltare a acestui județ. Sunt niște oportunități pe care noi ca țară ar trebui să le ducem înainte. Industria în Constanta este ținută în loc de către ministrul Virgil Popescu. Și mă refer la producțiile de energie eoliană în Marea Neagră. Am fost la o conferință internațională și am aflat că țările vestice se unesc pentru a dezvolta în Marea Nordului proiecte mari la acest capitol cu ambiții de 300.000 de Gigawati până în 2030. Ar trebui să existe o viziune. Am inițiat alături de colegi o lege care să creeze cadrul pentru care investitorii să vină aici la Marea Neagră și să înceapă dezvoltarea. Nu este vorba doar despre surse noi de energie electrică. Este vorba de dezvoltarea unei industrii pe orizontală cu producători de componente de turbine eoliene. Și este vorba de crearea a zeci de mii de locuri de muncă. Asta ar presupune și o dezvoltare a Portului Constanța. Pentru asta este nevoie de viziune și este nevoie ca această lege care este în Parlament să fie pusă pe ordinea de zi. Planul de amenajare a spațiului maritim ar trebui să indice locația unde pot fi dezvoltate astfel de proiecte. Trebuie să insistăm să ducem aceste proiecte mai departe pentru că asta înseamnă ca România poate fi din nou pe harta producției de energie. Înseamnă prețuri competitive și pentru consumatori. Aici PNL este la conducere, guvernul e condus de un premier PNL dar din păcate nu au făcut lucruri pentru Constanța"