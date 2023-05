LIVE TEXT / USR Constanţa protestează faţă de revocarea lui Florin Cocargeanu din funcţia de viceprimar!

Stelian Ion: "Orașul este blocat. Este dezastru total și asta se întâmplă din cauza lui Chițac. Acest primar se ține de tot felul de combinații politice și a generat în Constanta o atmosferă de sărbătoare pentru că se ceremoniale ca la o nunta acest mariaj între PSD și PNL. Ginerele este Ioan Dumitrache, mireasa este Vergil Chițac iar nașul mare Felix Stroe. Constanța a mai avut parte de o asemenea alianță. Ne amintim cu toții. Acum, rotativa asta merge ca unsă la Constanța. Faptul că astăzi au ieșit din ipocrizie și au anunțat această alianță, este o clarificare. Am văzut vânzări dubioase de terenuri, jefuirea patrimoniului Constanței. Acestea sunt vorbele lui Chițac din campanie vizavi de Decebal Făgădau. Asta face Chițac acum. Vinde orașul bucată cu bucată. Pentru constănțeni ar trebui să fie de mare interes ce se întâmplă în oraș. Vedem cum Constanța este jefuită, se vând bucăți de plajă. Vedem cum azi s-a vândut un teren de pe taluz în zona plajei Reyna. Constănțenii știu la ce mă refer. Acolo ar putea apărea un nou bloc. Vedem acest dublu limbaj. O ipocrizie incredibilă. Astăzi s-a oficializat acel protocol. Evident că din cauza primarului încercările noastre de a construi ceva împreună cu PNL au fost aruncate în aer. Putea să construiască o alianță puternică, stabilă, de dreapta. După 3 ani de zile și-a schimbat la 180 de grade discursul. Se și laudă ca s-a răzgândit. Ceea ce s-a întâmplat la nivel național, acest sistem securisto-socialist se replică și la Constanța. Aceasta tripletă reprezintă o horă a epoleților în Constanța. Oamenii aceștia acționează afectând interesele Constanței. Dau dovada de ticăloșie și de incompetență"



Florin Cocargeanu: "Mulți m-au întrebat de ce nu am cedat si de ce nu mi-am dat demisia. Nu am făcut asta pentru că oamenii din Constanța nu ne-au votat să mergem acolo, sa stăm 3 luni și apoi să lăsăm totul de izbeliște. Noi nu facem acest lucru."



Stelian Ion: Din acest moment în mod oficial protocolul semnat în 2020 nu mai există. Prin această eliberare din funcție a colegului nostru, abuzivă și nelegală, au oficializat relația lor cu PSD. Nu are rost să îi incurcăm. La CJC, până la o alta configurație a structurii, rămâne structura pe care o avem acum. Din punct de vedere politic nu exista nicio alianță. O alianță între PNL și USR nu mai există la nivelul orașului Constanța"

În aceste momente, în faţa Primăriei Constanța, are loc o conferință de presă organizată de USR Constanța:Florin Cocargeanu: "După o lungă perioadă în care în Consiliul Local s-a lucrat într-o alianță făcută în spatele ușilor închise, astăzi s-a oficializat această alianță prin votul privind revocarea mea din funcția de viceprimar. Proiectul a fost inițiat de primarul Chiţac iar în referatul de aprobare nu exista niciun motiv serios. Eu în cadrul Consiliului Local am votat doar din calitatea de consilier local ales de către cetățenii acestui oraș. Nu trebuie să stăm drepți în faţa primarului doar pentru că el deține o funcție. Un alt punct este cel conform căruia eu am făcut declarații care domnului primar nu i-au plăcut. Libertatea de exprimare nu mi-a fost garantată. Al treilea motiv invocat este faptul că nu am votat acel împrumut și astfel am pus în pericol dezvoltarea orașului. Am avut o întâlnire cu cei de la PNL, am zis că am vrea să ne întâlnim cu primarul, am fost refuzați iar apoi în cadrul ședinței ne-am abținut. Pe acea listă existau trei proiecte, cele ale bulevardelor mari, unde lucrările erau interminabile și până la finalul anului ar fi trebuit finalizate. Dintre aceste proiecte, unul, de 25 de milioane de euro, a fost pierdut. Mă refera la faza a doua de reabilitare a peninsulei. Demisia ar fi trebuit să și-o dea primarul, aşa cum i-o cer cetățenii, nu să mă revoce pe mine din funcţie!"