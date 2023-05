Ceaiul de măceșe combate stările de răceală și gripă

Ceaiul de măceșe nu doar că este absolut delicios, dar ajută la tratarea a numeroase probleme de sănătate. Acest ceai dulce și acidulat oferă o combinație unică de arome care îmbie papilele gustative. Cu toate că nu se face din petalele florilor de măceș, ceaiul are o culoare magnifică și o aromă florală rafinată. El este preparat din fructele plantei de măceșe. De exemplu, puteți prepara ceai de măceșe folosind fructe proaspete sau uscate, precum și pliculețe de ceai.Potrivit cercetărilor, puteți consuma ceai de măceșe datorită multiplelor sale beneficii, cum ar fi îmbunătățirea imunității, sănătatea inimii, pierderea în greutate și îmbunătățirea aspectului pielii.În primul rând, ceaiul de măceșe este o sursă bogată de vitamine care ajută la combaterea răcelii și gripei. Acest ceai conține cantități deosebit de mari de vitamina A și vitamina C, care susțin sănătatea sistemului imunitar. În plus, vitamina C este cea care oferă acestei licori aroma acidulată și dulce.De asemenea, ca și ceaiul verde, și cel de măceșe abundă în antioxidanți și flavonoide care susțin sistemul imunitar. Acești antioxidanți luptă împotriva radicalilor liberi care pot provoca stres oxidativ și o serie de probleme de sănătate. În plus, ceaiul este bogat în vitamina E, un antioxidant puternic care protejează împotriva îmbătrânirii premature și a altor tulburări degenerative. Administrat de 2-3 ori pe zi, câte o cană, ceaiul din fructe de măceșe are efect calmant, contribuie la eliminarea calculilor renali, favorizează circulația sangvină optimă, este un bun protector hepatic, combate avitaminozele și virozele respiratorii, tusea etc.