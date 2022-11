Ceaiuri care vă scapă de tusea persistentă

De exemplu, ceaiul de cimbru contribuie la combaterea infecțiilor din gât și plămâni. În plus, licoarea este un antiinflamator eficient și, pe lângă faptul că ameliorează durerea, această băutură medicinală ajută la vindecarea afecțiunii care a provocat tusea. Totodată, cimbrul acționează ca un agent antimicrobian. Prin urmare, dacă tusea este cauzată de un virus, acest remediu luptă împotriva lui. De asemenea, ceaiul de rooibos cu lămâie are efecte antihistaminice extraordinare, fiind alegerea ideală în cazul în care tusea este cauzată de o alergie. În plus, această băutură este bogată în minerale care întăresc sistemul imunitar, drept pentru care este foarte utilă dacă suferiți de răceală sau gripă. Totodată, și ceaiul de ghimbir are efect antiinflamator și ameliorează durerea, el dizolvând flegma și ajutând la vindecarea bolii din interior, lucru foarte important când vine vorba de combaterea tusei.

Vă deranjează tusea? A devenit tot mai supărătoare și este însoțită de multe ori de mucus de culoare închisă? În aceste condiții, trebuie să știți că atât tusea, cât și mucusul sunt reacții ale organismului în fața unui element considerat periculos. Prin urmare, corpul produce spasme și lichide în încercarea de a împiedica daunele cauzate de praf și alte substanțe nocive. Totodată, tusea poate indica și prezența unei răceli sau a unei infecții, care sunt deseori cauzate de schimbările de temperatură, un sistem imunitar slăbit și virusuri. Specialiștii spun că, indiferent care ar fi cauza, există multe ceaiuri pentru tratarea tusei supărătoare și eliminarea flegmei, pe care le puteți prepara și consuma atunci când este nevoie.