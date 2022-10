Mierea combinată cu ierburile medicinale calmează tusea

Tot ce aveți nevoie este: un mojar, un șnur de iută, tifon, un borcan de sticlă cu capac, o sticlă de miere bio, trei linguri de amestec de ierburi medicinale, uscate sau proaspete. Dacă ați ales ierburi proaspete, puneți-le într-un mojar și măcinați-le bine. Apoi, puneți plantele pe tifon și legați-l cu o bucată de șnur de iută. Puneți mierea într-un borcan de sticlă și încălziți-o ușor la bain-marie, apoi puneți în ea ierburile și lăsați-le la foc mic timp de cinci minute. Lăsați totul să se odihnească, după care depozitați mierea infuzată într-un loc răcoros și întunecat, de unde se consumă 3-5 linguri pe tot parcursul zilei

Mierea este unul dintre cele mai recomandate ingrediente pentru a calma tusea. În plus, susțin specialiștii, poate fi combinată cu diferite ierburi medicinale pentru a-i spori efectele. În primul rând, componentele sale ajută la stoparea înmulțirii virușilor, bacteriilor și drojdiilor care provoacă infecții la nivelul tractului respirator. Apoi, deși are capacitatea de ameliorare a răcelii pe cont propriu, combinată cu ierburi, este și mai eficientă. În medicina tradițională, plantele medicinale au jucat un rol major în prevenirea și tratarea unei multitudini de boli. De exemplu, specii precum iedera, primula și cimbrul pot ajuta la ameliorarea tusei. Alte plante recomandate pentru efectele lor antivirale, antimicrobiene și antiinflamatorii includ următoarele: anason, mușețel, usturoi, ghimbir, busuioc violet, lavandă, tei, mentă, oregano, pin, măceș, rozmarin etc.