Tusea, vindecată puțin mai rapid cu ceai de cimbru

Dintre toate simptomele unei răceli, tusea este cel mai chinuitor, mai ales pentru copii, deoarece nici nu adorm bine, că un acces de tuse îi trezeşte din somn. Pentru a calma tusea, există mai multe remedii. Unele au efect, altele nu prea. Foarte multe mămici evită siropurile din farmacii, pentru că au în componenţă foarte mult zahăr şi nu au efect întotdeauna. Un bun remediu natural pentru tuse s-a dovedit a fi ceaiul de cimbru cu miere. Cimbrul este la îndemâna oricui, se găseşte în orice magazin naturist sau farmacie. Ceaiul de cimbru, amestecat cu miere, face minuni pentru copilaşi şi adulţi deopotrivă. Cimbrul are efect antiinflamator, calmant şi este indicat în tratarea afecţiunilor aparatului respirator. De asemenea, cimbrul are efect antimicrobian, fluidifică mucozităţile şi grăbeşte procesul de vindecare. Ceaiul de cimbru poate fi folosit pentru clătirea guriţei celor mici, pentru a diminua numărul de bacterii din cavitatea bucală. De asemenea, are calităţi antiparazitare. Nu strică să îl încercaţi!