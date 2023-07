Preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi, împotriva dezvoltatorilor imobiliari care construiesc pe spaţii verzi

USR Constanţa a susţinut, vineri, o conferinţă de presă în sediul principal pe care îl au deschis în oraşul de la malul mării. La aceasta au participat preşedintele USR Constanţa, deputatul Stelian Ion, preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi şi senatorul Remus Negoi.„Anul trecut am mers în tribunal pentru revocarea unui proiect de hotărâre local. Cel care privește dezvoltarea durabilă a stațiunilor din jurul Mangaliei. Acest proiect anulează PUG-ul Mangaliei. Acest proiect permite dezvoltatorilor imobiliari să construiască în spațiile verzi. Acest lucru a dus la aprobarea unor autorizații de construire. În primă instanță am câștigat acest proces. Vom vedea ce va face Consiliul Local”, a declarat Semiran Abdurefi.Remus Negoi a vorbit şi el despre proiectul de hotărâre despre care a amintit Semiran Abdurefi, dar şi despre o lege care priveşte deşeurile care provin din construcţii.„Faptul că acest proces a fost câștigat este un semnal pozitiv pentru că implicarea oamenilor duce la rezultate foarte bune. Eu vreau să vorbesc foarte mult despre o inițiativă pe care am depus-o de curând, cea privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări. Este pentru prima dată când o lege arată așa ceva. Noi am văzut cu ochii noștri ce se poate întâmpla cu aceste deșeuri. Ele sunt depozitate alandala. Vrem să existe responsabilități clare care să stabilească modul în care aceste deșeuri sunt preluate, transportate și foarte important reciclate. Normele pur tehnice vor trebui sa stabilească felul în care vor fi utilizate aceste deșeuri”, a spus şi Remus Negoi.Nu în ultimul rând, deputatul Stelian Ion a vorbit despre o structură care ar putea funcţiona la fel ca şi un DNA al pădurilor.„USR a luptat pentru înființarea unei structuri care să investigheze ceea ce se întâmplă cu mediul. Există poluare, s-au defrișat păduri întregi, astfel încât toate aceste probleme trebuie să găsească un răspuns din partea statului român. Trebuie să se aplice legea penală. De-a lungul timpului nu a fost deslușit nimic. Doar înființarea unei structuri specializate, numai așa putem pune capăt acestor infracțiuni. Am văzut zilele trecute pe luciul apei în Constanța multe nereguli. Vorbim de încălcări grave ale legislației de mediu. Nu au reușit să pună capăt acestui fenomen infracțional. O structură specializată ar responsabiliza foarte mult procurorii. Ar avea specialiști și ar putea să țină în frâu acest fenomen infracțional. Nu este o lege a USR pentru USR. Este pentru roata România”, a concluzionat Stelian Ion.