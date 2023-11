Senatorul Remus Negoi îi cere demisia lui Alexandru Rafila. „Aveţi un dram de onoare!”

Senatorul constănţean de la USR, Remus Negoi, membru al comisiei pentru sănătate din Senat, i-a cerut ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, să demisioneze din funcția de ministru al Sănătății, având în vedere eșecurile pe linie ale acestuia privind administrarea sistemului de sănătate din România.Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor din cadrul Orei Guvernului din Senat, unde ministrul Rafila fusese invitat, senatorul Remus Negoi a făcut un rechizitoriu aspru al activității lui Alexandru Rafila în fruntea ministerului, acuzându-l că este direct responsabil de întârzierea implementării Planului Național de Combatere a Cancerului, de pierderea a sute de milioane de euro, finanțări din PNRR pentru dezvoltarea rețelei de spitale din România, de incapacitatea de a implementa un program coerent de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitale și, nu în cele din urmă, de acutizarea crizei medicamentelor.„După ce PSD a mai pus ministru la Sănătate un fost brancardier plagiator și o fostă administratoare de spital prinsă în flagrant cu mită, nimeni nu-și închipuia, nici măcar noi, de la USR, că poate fi mai rău, mai ales când vezi CV-ul lui Alexandru Rafila. De când au preluat ministerul, am așteptat o lună, două luni, un an, doi ani. Nimic nu s-a întâmplat! Absolut nimic! În peste doi ani de ministeriat, competențele medicale ale lor și toată imaginea pe care şi-au construit-o s-au evaporat pas cu pas printr-o nepăsare criminală, sub protecția PSD și PNL”, a transmis Remus Negoi.De asemenea Remus Negoi i-a cerut ministrului Rafila să nu mai blocheze inițiative și legi care pot îmbunătăți viața și sănătatea românilor, doar pentru că vin de la USR și să se aplece cu mai multă empatie asupra problemelor pacienților din spitalele românești.În timpul interpelării, Remus Negoi a avut un mesaj dur pentru Alexandru Rafila.„Domnule Rafila, sunteți specialist în infecții asociate asistenței medicale, dar de mai bine de doi ani refuzați să elaborați normele de aplicare a Legii Stop Nosocomiale! Lege de combatere a infecțiilor nosocomiale care a fost inițiată de USR și votată în unanimitate de toți de aici și din Camera Deputaților, pe care o blocați nejustificat. Consecința? Mii de morți evitabile în spitalele României care colcăie de bacterii ucigașe.Domnule Alexandru Rafila, ca specialist în promovarea sănătății ce sunteți, ați călătorit în Cuba la o reuniune fantomă doar pentru a vă bucura de o vacanță exotică și nu pentru a sluji sănătatea românească.Domnule Alexandru Rafila, ca medic ce sunteți, ați ales să încălcați jurământul lui Hypocrat, nefăcând absolut nimic în privința crizei medicamentelor, care trenează încă de anul trecut și care afectează sute de mii de români. De la începutul anului nu se găsesc medicamente în depozite, iar farmaciștii, medicii nu mai au ce să prescrie, pacienții nu găsesc medicamentele necesare. În toată țara este o lipsă acută de antibiotice pentru copii, antitermice, antispastice, produse epilepsie, medicamente pentru astm bronșic. Lucrul acesta trebuia să-l știți, v-a fost adus la cunoștință, v-au fost semnalate de-a lungul timpului, nu numai de către noi și de medici, farmaciști și pacienți. Domnule ministru, tot ce v-am spus aici trebuie să vă dea de gândit. Nu întâmplător v-am chemat la Ora Guvernului, și pe scaunul acela pe care v-ați așezat, trebuie să fiți conștient că trebuie să munciți pentru români și nu pentru diverse interese. Și nu mai blocați inițiative și legi care pot îmbunătăți viața și sănătatea românilor. Aveți, măcar în ceasul al doisprezecelea, un dram de onoare și să vă dați demisia. Știu că poate să pară o declarație politică, dar nu este, deoarece tot ce am spus aici întărește ceea ce vă solicit. Demisia!”, a încheiat Remus Negoi.