Senatorul USR, Remus Negoi, despre problema drogurilor: „Portul Constanţa este paradisul acestora”

Problema drogurilor în România a început să fie din ce în ce mai dezbătută și asistăm la o adevărată „vânătoare”, întețită în special după tragicul accident petrecut la 2 Mai, când o loază drogată a făcut victime niște tineri nevinovați.Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a ales să vorbească despre această problemă şi a găsit şi câţiva vinovaţi.„A fost nevoie de o tragedie ca cea de la 2 Mai pentru ca guvernul să abordeze problema traficului şi consumului de droguri din România.Realitatea este că strategia naţională în domeniul drogurilor este disfuncţională şi nu a fost niciodată pusă în aplicare prin programe naţionale eficiente. În plus, a crescut alarmant consumul de stupefiante în rândul minorilor. Ministrul Predoiu a recunoscut că doi din zece tineri între 15 şi 24 de ani, conform statisticilor oficiale, au consumat cel puţin o dată droguri, iar unu din zece copii până la 16 ani, în şcoli, a consumat cel puţin o dată droguri. Deşi s-au anunţat măsuri pentru combaterea consumului în rândul copiilor, la mai bine de o săptămână de la începerea anului şcolar nu avem niciun plan concret de acţiune. De altfel, responsabilii din domeniu, din coaliţia de guvernare, abandonează rând pe rând bătălia cu drogurile. Primul a fost ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), care a dat verdictul, şi anume că bătălia cu drogurile la categoria adulţi este pierdută”, a declarat Remus Negoi.Același senator USR şi-a îndreptat atenţia către ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.„A urmat Alina Gorghiu ministrul Justiției (PNL) care a spus că sunt milioane de consumatori de droguri în țară. Nu putem să-i băgăm în pușcărie pe toți.S-a recunoscut învins și Bode, fost ministru de Interne (PNL). A spus că n-avem suficiente scannere în portul Constanța.Ce speranţe putem să mai avem că această problemă să fie rezolvată dacă cei care trebuie să găsească soluţii au dat bir cu fugiţii?Între timp, copiii consumă droguri chiar lângă unităţile de învăţământ, sub ochii celor care ar trebui să împiedice acest fenomen, din ce în e mai mulţi şoferi sunt prinşi sub influenţa substanţelor psihoactive la volan, mulţi nici măcar nu sunt testaţi, iar traficanţii îşi văd liniştiţi de treabă. N-am auzit ca vreo reţea de trafic de droguri să fie anihilată de Poliţia Română”, a continuat Remus Negoi.Remus Negoi a specificat că probleme cu drogurile sunt şi în Portul Constanţa, şi pentru acest lucru ar fi răspunzător, printre alţii, şi deputatul PNL, Lucian Bode.„Cât despre Portul Constanţa, acesta este paradisul drogurilor, atâta timp cât nu există niciun fel de control, aşa cum a recunoscut şi Lucian Bode. În ultimii 2 ani nu s-a confiscat niciun gram de droguri în Portul Constanţa deşi, într-un raport realizat în parteneriat cu mai multe instituții europene, DIICOT a precizat că România este o țară de tranzit pe Ruta Balcanică, mai ales prin porturile maritime la Marea Neagră.USR l-a chemat pe ministrul Predoiu în Parlament, la Ora Guvernului, să dea explicații despre politicile guvernului împotriva traficului de droguri, dar Predoiu s-a eschivat. A cerut amânarea audierii pe motiv că are activităţi programate anterior. Desigur, traficul şi consumul de droguri nu sunt o prioritate pentru ministrul Afacerilor Interne, iar adoptarea unor măsuri eficiente pentru combaterea acestui fenomen nu este pe lista de priorităţi a guvernului”, a continuat Remus Negoi.