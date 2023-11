Stelian Ion: "Există o lege pentru aprobarea OUG care a permis închirierea plajelor pentru perioada 2023-2024. Acest proiect a fost întors și a fost trimis către comisii. Ne-am întrebat și noi de ce. La Comisia de Administrație Publică vin niște amendamente din partea unui deputat UDMR care nu fac altceva decât dau posibilitatea ca termenul să se prelungească la nu mai puțin de 10 ani de zile. Se ajunge la o închiriere pe termen foarte mult. Se prevede acolo ca aceste plaje sa fie folosite de agenții economici și pe durata extra sezonului. Este o propunere care afectează mediul concurențial. Ar putea afecta și calitatea serviciilor oferite. Este incorect să nu se respecte procedura. Este de discutat dacă acele terase care se ridicau la începutul sezonului trebuie să rămână pe plajă și să se transforme în niște depozite"



"Vreau să vorbesc despre desființarea a 10.000 de metri pătrați de spatii verzi în Constanţa. Spre Ovidiu era un spațiu verde foarte frumos dar acum se propune desființarea lui. Cu pretextul că se vor lăţi benzile. Dar acele benzi se îngustează în momentul în care ajungi la intersecție. Este o măsură care pare ca o bazaconie. Este în dezavantaj. Nu se îngrijesc spaţiile verzi, nu îngrijește acea zona care după ciclonul care a trecut peste Constanța arata jalnic ei nu fac nimic."







Stelian Ion: "Vreau să mă refer la durata de închiriere a curților școlilor care acum are un termen de 5 ani de zile. Mulți directori de școli țin porțile școlilor închise dar alții reușesc să le țină deschise. Copiii nu mai au unde să facă sport fără să plătească. Eu cred că este foarte important să facem cu toții un efort pentru a deschide acele curți ale școlilor. Înțeleg că sunt buni și investitorii, dar lucrurile trebuie ingemanate"



Cristiana Popescu: "Este vorba despre viziunea asupra polului de creștere în Zona Metropolitana Constanța. Există în lucru o actualizare. Nu știu câtă lume este informată despre stadiul actual de dezvoltare al acestei zone. Noi nu am avut habar până acum. În realitate este vorba despre proiectele care vor fi implementate în Constanța. Important este ca toate aceste proiecte nu sunt discutate cu constănțenii și nu sunt puse în consultare publică. Poate că unele sunt benefice, poate că unele nu. Vergil Chitac hotărăște să dezvolte Constanța după bunul sau plac. Ar trebui să știm cum s-a implementat acest proiect de dezvoltare. Nu am fost nici întrebați, nici informați. Normal ar fi fost să ne întrebe și pe noi. Spun lucrul acesta pentru că în continuare vin în Consiliul Local Proiecte de hotărâri care vizează și zona Peninsulara a orașului. Ce protejam acolo? Clădirile cu valoare istorica sau mi-am ca vom avea niște intervenții asupra unor clădiri care nu mai pot fi oricum restaurate."







Florin Cocargeanu: "Acel teren de 10.000 de metri pătrați el este prins în Registrul Spatiilor Verzi și până acum nu a fost prins în ședințele de Consiliu Local. Vreau să mă refer și la creșterea taxei de salubrizare de la 8 la 17 lei. Domnul primar ne-a adus un act cum ca exista un ordin al ANRSC care spune ca acest tarif este de 17 lei iar Vergil Chitac spune ca Primaria nu mai trebuie sa plătească nimic și sa plătească cetățenii. El transferă toată taxa în sarcina cetățeanului. Asta arata ca Primaria și a îndeplinit rolul, dar nu este asam Informarea nu s a făcut cum trebuie pana acum. Nu este vina cetățeanului. Vergil Chitac spune ca la anul vor veni în Constanta prin PNRR peste 200 de insule ecologice. Dar pana nu le vedem, nu putem sa creștem și sa punem taxa doar în cârca cetățeanului. El nu își asumă nicio vină în acest proces. Nu pot să nu remarc ipocrizia PNL-ului care la momentul 2020 Decebal Făgădău a promis creșterea tichetelor valorice de la 40 la 50 de lei ei au făcut scandal, ei vor să crească acum de la 50 la 75 de lei. Ipocrizie totală.

Sunt prezenți președintele USR Constanța, deputatul Stelian Ion, liderul grupului de consilieri municipali USR, Florin Cocargeanu și consilierul municipal Cristiana Popescu.