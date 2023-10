Stelian Ion: "Vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la iresponsabilitatea guvernului cu privire la cheltuirea banului public. Premierul Ciolacu alocă sume colosale unor facțiuni care au legătură cu prieteniile dumnealui. Am tot vorbit despre creșterea taxelor. Există diferențe sau discriminări. Pentru noi este alarmant modul în care acest buget este călcat în picioare. Se vede foarte clar că modul în care a fost atribuit anul trecut bugetul a fost deficitar. S-a făcut un buget care să le permită să meargă în continuare cu toate cheltuielile imense. Multe dintre ele abordează acordarea pensiilor speciale. Strâng cureaua comercianții mici pentru îndestulătoare unor categorii privilegiate care încasează valori foarte mari. Nu s-au eliminat pensiile speciale. Sunt periclitate și bursele și programul masa caldă. Este periclitată plata unor despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv în perioada comunistă de către Statul Român. Sunt chestiuni care țin de lipsa de respect a statului român prin premierul Ciolacu față de cetățenii acestei țări. Ați observat luările de poziție ale lui Claudiu Nasui care are informații legate de veniturile membrilor BNR. El a primit răspunsuri mincinoase din partea BNR și din punctul meu de vedere se poate angaja răspunderea acestei instituții care dezinformează opinia publica. S-au câștigat 1,5 milioane de euro care au ajuns la membrii CA de la BNR. Românii nu visează la așa ceva. Nu mai putem continua cu debandada asta. Am văzut un proiect de înființare a unui nou serviciu secret în cadrul armatei. Avem destule servicii secrete în România care trebuie să își facă treaba. Alte cheltuieli, proiecte nejustificate, care arată că suntem. într-o zonă de întărire a sistemului de forță."







Semiran Abdurefi: "În Mangalia se edifică două construcții pe taluzul falezei Mangalia. Finul fostului primar construiește 2 hoteluri în buza mării la nici 22 de metri de luciul apei. Nu există avize de la Apele Române. Primăria ne-a răspuns că aceste construcții se edifică cu autorizații de construcție și totul este legal. Am aflat că nu există niciun fel de avize pentru aceste construcții. Din toate avizele a fost vizat doar avizul de descărcare arheologică. Construcțiile au început fără ca măcar acolo să fie pus un panou. Am aflat că ulterior începerii construcțiilor s-au emis toate avizele și certificatele de construire. Am cerut lămuriri de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Ni s-a spus că au nevoie de timp pentru a cerceta speța. Ne-au zis că vor înștiințare dacă este cazul vor înștiința Instituția Prefectului. Eu am fost personal la prefect și nu m-a primit. Am cerut actul prin care beneficiarul a intrat în posesia acestui teren dar nu ni s-a dat nimic. Pe siteul primăriei Mangalia nu există nicio hotărâre de consiliu prin care beneficiarul ar fi întrat în posesia acestui teren"



Stelian Ion: "Din păcate statul român arată slăbiciune față de încălcările flagrante ale legii. La Mangalia e sat fără câini. Nu se aplica nicio lege. Trebuie să facem un pic de ordine pentru că e debandadă. Face fiecare ce îl taie capul. Nu răspunde nimeni"

Stelian Ion: "În plan local am observat că a fost anunțată candidatura lui Vergil Chițac la un nou mandat. Viceprimarul a anunțat această candidatură pentru că domnului primar îi este jenă să dea ochii cu constănțenii sau se teme de reacția acestora. Este anormal să nu le spui oamenilor și să nu îi anunți intenția de a candida. Ține acele ședințe în mod nejustificat online fără să permită participarea constănțenilor la ședințe fizic. Este o lipsă de respect la adresa tuturor constănțenilor care au nevoie dincolo de lucrări și de informații. Vor să știe ce se întâmplă cu ei și cu viața lor. Strada Cuza Vodă arată ca după bombardament. Este posibil să se piardă fondurile europene din cauza modului în care primăria a gestionat până acum situația. Tot traficul de pe Ferdinand ar urma să fie mutat pe Cuza Vodă. Acolo nu ai loc să faci două benzi de circulație"

În aceste momente la sediul USR Constanța este organizată o conferinţă de presă în cadrul căreia se vor discuta mai multe subiecte de interes local și național. La conferință participă deputatul Stelian Ion și şefa USR Mangalia, Semiran Abdurefi.