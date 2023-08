Nu vă este rușine? Unde sunt doctorii de la Ambulanță? Plan Roșu, fără medici prezenți în teren

Având în vedere numărul mare de călători, zeci de echipaje au intervenit. Aşa este normal în astfel de situaţii. Până aici, nimic deplasat. Avem un accident, este normal ca ambulanţa să se deplaseze la faţa locului, pentru a interveni, pentru a face tot ce le stă în putere pentru a salva vieţile oamenilor, că doar aceasta le este meseria, să facă tot ce au învăţat să salveze oamenii aflaţi în suferinţă. Suntem convinşi că personalul care s-a deplasat la Năvodari şi-a dat interesul. Ce nu înţelegem este altceva. Cum este posibil ca, din 14 ambulanţe, nici măcar una să nu se prezinte cu medic? Ce se întâmpla dacă vreun pacient se afla în stop cardiorespirator, ori în atac de panică, de la șocul produs de impact sau să fi suferit vreun traumatism cranio-cerebral? Cine se ocupa de bieții oameni? Asistenții medicali care nu au competențele necesare, șoferii de pe mașină? Cine? Asta în condițiile în care, se știe, un asistent este depășit de situație în fața unui caz mai grav. Norocul lor a fost că victimele nu au suferit răni majore, ci doar traumatisme minore și că, după efectuarea investigaţiilor medicale, au fost externate în cursul zilei de marţi, 29 august. Partea bună este că, în urma accidentului, toți au fost cooperanţi și stabili hemodinamic.





Partea proastă este că lipsa de personal ambulanțier constituie o mare problemă. Situația a fost semnalată și de deputatul Stelian Ion, de la USR Constanța, care a fost șocat că la SAJ Constanța nu era niciun medic de gardă pe tura de noapte.



„A fost declanșat aseară inclusiv Planul Roșu, ceea ce presupune intervenții de urgență la un accident rutier cu victime multiple. Cu cine să intervină Serviciul Județean de Ambulanță dacă nu avea niciun medic, pentru că actuala conducere este incapabilă să organizeze eficient instituția? I-am transmis la începutul lunii august o interpelare ministrului Alexandru Rafila, sesizând că, la SAJ Constanța, șapte ture de gardă sunt făcute fără medic, în timp ce alte ture au și câte trei cadre medicale simultan”, a precizat deputatul constănţean.



Ce se întâmplă cu medicii?



Precizăm că în situaţii de Plan Roşu este necesară deplasarea la caz cu ambulanţe de tip C (ambulanţe destinate intervenţiilor medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel, acestea fiind dotate cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă). Atenţie! Echipajul ambulanţei de tip C este condus obligatoriu de un MEDIC special pregătit, iar vehiculul este astfel construit încât să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în mod corespunzător.





Deci, doamna director Monica Elena Iacob, unde erau medicii luni seara? Ce s-a întâmplat cu ei? De ce nu s-au putut prezenta la o solicitare în care exista riscul ca numeroși cetățeni să fi suferit multiple traumatisme? Am încercat să aflăm răspunsul la această întrebare în cursul zilei de ieri, 29 august, însă, de fiecare dată când am apelat managerul interimar al SAJ, nu am reușit să luăm legătura.





„Nu vă pot răspunde. Cu ce vă pot ajuta?”, „Îmi pare rău, nu pot vorbi”. Atât am putut scoate de la Monica Elena Iacob.



Am încercat să contactăm şi directorul medical interimar, pe dr. Mirela Daniela Bădescu Panţuru, dar tot fără succes.





În concluzie, ce s-a întâmplat la Năvodari este o situație inadmisibilă.





Unde sunt medicii de gardă?





Pe de altă parte, potrivit as. şef al SAJ Constanţa, Adrian Pisică, acesta ne-a declarat la începutul lunii august că spre sfârşitul pandemiei s-au făcut angajări (în jur de 100 de persoane), care au continuat să îşi desfăşoare activitatea în cadrul ambulanţei şi după aceea. „În prezent, avem în jur de 12 echipaje în municipiu, 30, în total, pe toată raza judeţului Constanţa. Din păcate, doar câteva ambulanţe sunt echipate cu medici în substaţiile Năvodari, Eforie Sud, Mangalia şi încă două în substaţia Constanţa. Deci, există, în continuare, deficit în rândul medicilor. Nu am avut niciodată medici suficienţi în ultimii ani, pentru că posturile nu sunt căutate”, a declarat acesta.





Din această cauză, pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină, la fel ca şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă, în urma impactului puternic rezultând 15 victime, dintre care opt au fost transportate la spital. Deşi au fost multe, nici măcar o ambulanţă nu a avut echipaje cu medic, ci doar cu asistenţi medicali.