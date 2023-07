PMP şi USR pregătesc o alianţă pentru alegerile de anul viitor. "Vrem să dăm o nouă şansă României"

„Aici la Mamaia ne-am reunit peste 400 de reprezentanți ai PMP din județele învecinate, dintre care Vrancea și Buzău, pentru a discuta despre perspectivele politice ale PMP pentru anul 2024. În 2024 vom avea un an cu patru rânduri de alegeri extrem de importante, iar după PNL și PSD, PMP este partidul cu cei mai mulți aleși locali din România și pentru noi este foarte important să ne stabilim pașii pe care urmează să îi parcurgem, astfel încât proiectul la care vom contribui să fie unul de succes. În acest sens vreau să spun că PMP se află într-un dialog destul de intens cu USR, care și-a propus să creeze un pol de dreapta ca alternativă la PNL și PSD. Astfel ne-am arătat disponibilitatea de a pune umărul la o astfel de construcție. De aceea, ne-am reunit pentru a dezbate acest subiect. Cred că dreapta românească poate coagula în jurul său toate vocile credibile din societate. Oamenii de dreapta sunt dezamăgiți în prezent de președintele Klaus Iohannis. De aceea îmi doresc ca alături de președintele USR, Cătălin Drulă și de alți lideri politici ai USR să reușim cât mai rapid să ne stabilim un plan de acțiune concret pentru a pune bazele acestei alianțe extrem de importante pentru viitorul României”, a declarat Eugen Tomac, în cadrul unei conferinţe de presă.





Referitor la o posibilă alianţă şi cu partidul Forța Dreptei, Eugen Tomac a precizat că, deocamdată, a purtat discuții și a avut doar o întâlnire cu cei de la USR.





„Eu cred că în această etapă este foarte important să ne armonizăm structurile. Este loc pentru toți colegii, inclusiv pentru partidul Forța Dreptei, pentru o asemenea construcție. Deocamdată am început discuțiile în acest format, cu USR. Noi am avut doar o întâlnire cu aleșii locali PMP, unde am invitat și liderii USR, asemenea și aceștia la acțiunile pe care le-au desfășurat. Noi avem o comunicare foarte bună cu președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, și reprezentanți ai Forței Dreptei”, a explicat Eugen Tomac.





Prezent la conferinţa de presă, liderul PMP Constanța Claudiu Palaz a spus că dorește să colaboreze la nivel local cu USR Constanța şi a preciyat clar că, momentan, nu au existat discuţii legate de funcțiile la care aspiră fiecare, ci, atunci când vor anunța alianța vor stabili și funcțiile.



„Am anunțat că dacă se hotărăsc pe ce funcții vor candida eu îi voi sprijini, dar deocamdată nu a fost anunțată nicio candidatură. Sunt foarte flexibil în această colaborare, nu doresc să candidez pe vreo funcție, sau să cerem vreo funcție. Suntem deschiși pentru această alianță, vom avea discuții. Abia după ce va lua naștere această alianță vom stabili cine și unde va candida, în urma unor liste pe vor fi disputate”, a precizat Claudiu Palaz.





În cursul zilei de sâmbătă, peste 400 de membri ai PMP din județele Constanța, Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea s-au reunit, în staţiunea Mamaia, la întâlnirea regională din sud – est. La evenimentul organizat de preşedintele PMP Constanţa, Claudiu Palaz, au fost prezenți şi preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, dar şi membri ai USR din regiune, în frunte cu deputatul constănţean Stelian Ion, pentru a discuta despre o posibilă alianţă de dreapta ce vizează alegerile de anul viitor.