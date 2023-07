Eugen Tomac: „Suspendarea subvenţiei pentru PMP este nedreaptă”

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat că decizia Autorităţii Electorale Permanente (AEP) de a suspenda plata subvenţiei pentru această formaţiune politică este nedreaptă, iar şeful AEP, Toni Greblă, a explicat că hotărârea a fost luată având în vedere că, în prezent, reprezentarea partidului este disputată în instanţă.Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a scris, joi, pe Facebook, că AEP a emis o decizie nedreaptă, nelegală şi absolut fără nicio logică. El a punctat că partidul are conducere legitimă şi a comunicat excelent un an şi jumătate cu AEP.„Nu avem nicio explicaţie raţională de ce a fost luată o asemenea decizie împotriva unui partid cu reprezentare europeană. După PSD şi PNL, Partidul Mişcarea Populară are cei mai mulţi aleşi locali în administraţia din România. Vom utiliza toate mijloacele legale pentru a corecta această decizie absolut revoltătoare”, a adăugat Eugen Tomac.