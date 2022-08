Preşedintele PMP, Eugen Tomac, mesaj de la Constanţa: "Cer coaliţiei de la guvernare să se dezică de UDMR"

Eugen Tomac a făcut referire şi la preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, cel care a explicat că declaraţiile lui Viktor Orban nu sunt chiar atât de grave.





„PMP a luat act cu mare surprindere de ceea ce a spus președintele național pentru combaterea discriminării. Ne-a spus că afirmațiile lui Viktor Orban sunt o chestiune de politică externă. Acest domn s-a descalificat complet. Nu mai poate deține nici măcar o zi această funcție. PMP îi cere demisia de îndată. Este inadmisibil ce a făcut acest domn. Am înţeles că cei din UDMR nu s-au dezis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Are obligația morală ca, în cel mai scurt timp, să își prezinte demisia. Discutăm de valori și despre un mod prin care sunt privite lucrurile. Cine crede că exagerăm, vă invit să reflectați la o situație.



În comuna Ditrău, anumiți oameni au fost revoltați că agenții comerciali angajau oameni din Sri Lanka. Este primitiv așa ceva. Cerem guvernului să creeze un cadru juridic adecvat. România nu poate rămâne în această capcană a neputinței, pentru că nu putem discuta despre UDMR și despre excesele acestor politicieni. Guvernul de la Budapesta a mers prea departe. Acest discurs este condamnabil. Trebuie să fim extrem de realiști. Lipsa de securitate se simte. Orban este avocatul lui Putin. Cum ar trebui să ne comportăm în relația cu Putin, care omoară oameni nevinovați doar pentru că ei vor să facă parte din Europa? Totul se întâmplă lângă noi”, a mai spus Tomac.





Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, a fost prezent luni la Constanţa și a susţinut o conferinţă de presă cu privire la declaraţiile controversate pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, le-a făcut pe teritoriul României.„După cum cunoașteți, PMP a trecut printr-o perioadă neplăcută în ultimele luni. Aşa cum este firesc, chestiunile care au ridicat semne de întrebare au fost clarificate. În 2020, PMP a trecut peste 5 la sută. Toţi cei opt magistrați din birou au votat pentru renumărarea voturilor. După această perioadă neplăcută ne-am învățat lecțiile şi am decis să continuăm activitatea politică pe cont propriu. PMP are cea mai mare reprezentare la nivel local în întreaga țară, după PSD și PNL. Am ajuns la concluzia că trebuie să ne continuăm drumul. Actuala guvernare o dă din gard în gard. Am organizat o conferință la Cluj, unde am scos în evidență derapajul lui Viktor Orban, care și-a permis să vină pe teritoriul României și să emită teze naziste. Eu cred că lipsa de reacție fermă a alianței arată că nu este bine. A fost un discurs primitiv. Așteptam o abordare mai matură din partea coaliției. Le cer să se delimiteze de UDMR, care nici la această oră nu s-a disociat de discursul nazist al lui Viktor Orban. Să nu uităm că acest popor a votat un președinte de origine germană. Românii nu au prejudecăți legate de minorități. Nu cădem în această capcană. Atunci când partidul lui Viktor Orban a fost propus spre excludere, eu, în calitate de membru în Parlamentul European, am votat împotrivă. De această dată, nu putem să tăcem. Cer Parlamentului României să convoace o ședință extraordinară și să condamne acest derapaj cu iz nazist”, a declarat Eugen Tomac.