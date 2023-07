George Simion jubilează! „Ca să enervezi deontologii sistemului, trebuie să votezi AUR”

Liderul AUR, George Simion, a comentat datele ultimului sondaj apărut în spațiul public, care indică formațiunea politică pe care o conduce pe locul doi în rândul preferințelor românilor.„Ca să mănânci omletă, trebuie să spargi ouă. Ca să enervezi deontologii sistemului, trebuie să votezi AUR”, spune George Simion, pe pagina sa de Facebook.Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, conform sondajului INSCOP, PSD ar obține 28,7%. Pe locul doi s-ar clasa AUR, care ar obține 20,1%, în timp ce PNL are doar 18%. Pe locul 4 am regăsi USR cu 12,7%.Evoluţia scorurilor principalelor patru partide - PNL, PSD, AUR, USR - sugerează o competiţie strânsă pentru alegerile europarlamentare, dacă se va menţine tendinţa de erodare a partidelor de la guvernare şi de creştere a celor din opoziţie, afirmă Remus Ioan Ştefureac, preşedintele think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group şi director general al INSCOP Research, pe baza unei analize a intenţiei de vot măsurate de INSCOP Research pentru principalele partide în ultimii doi ani şi cu un an înainte de primul test electoral, europarlamentarele din iunie 2024.