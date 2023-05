Viceprimarul Florin Cocargeanu, pe făraș! Edilul Vergil Chițac cere schimbarea sa din funcție!

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de vineri, 26 mai, se află şi proiectul de hotărâre prin care edilul Vergil Chiţac solicită Consiliului Local Municipal Constanţa eliberarea din funcţie a viceprimarului Florin Cocargeanu, de la USR. Reamintim că, în urmă cu ceva timp, primarul i-a restras atribuţiile viceprimarului de la USR.

La aflarea acestei veşti, Florin Cocargeanu a reacţionat prin intermediul unui comunicat de presă.

"Prin decizia sa, primarul Vergil Chițac și PNL vor oficializa coaliția toxică cu PSD și la Constanța. Nu va mai fi nevoit să poarte discuții cu PSD în spatele ușilor închise. Acum va putea să apară cu ei și în poze!În mod halucinant, motivarea lui Vergil Chițac este identică cu cea din luna martie: faptul că nu am votat, așa cum și-a dorit el, pentru îndatorarea orașului cu 250 de milioane de lei și pentru „atitudinea pe care am manifestat-o față de inițiativele sale“.Deci revocarea este solicitată în baza activității mele în calitate de consilier local - funcție pe care o dețin în urma voturilor acordate de constănțeni - și a faptului că nu am fost de acord cu proiectele aberante sau care au deservit interese ale unor șefi din PSD (cum ar fi vânzarea a 850 de mp de plajă din Mamaia).Niciun reproș și nicio legătură cu activitatea sau respectarea atribuțiilor de viceprimar.Este, înainte de toate, o confirmare a trădarii voturilor constănțenilor care și-au dorit un oraș scăpat de PSD și de toate încrengăturile corupte ce au prins rădăcini vreme de mai bine de 20 de ani. Vergil Chițac demonstrează, din nou, nu doar că are apucături dictatoriale și că nu cunoaște cum funcționează o administrație publică, ci și faptul că NEAGĂ voturile a zeci ce mii de constănțeni care în 2020 au pus ștampila pe USR.Acest om crede că mă pedepsește pe mine sau USR-ul când, de fapt, prin incompetența și aroganța sa, el pedepsește în fiecare zi Constanța și pe toți constănțenii care, în număr tot mai mare, îi cer demisia", a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Florin Cocargeanu.