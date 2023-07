Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă: "Constanța o găsesc haotică, spartă, plină de construcții fără un termen de finalizare clar"

Legat de municipiul Constanța, acesta a spus că arată haotic și neîngrijit, iar lipsa spațiilor verzi reprezintă o reală problemă, pe lângă construcțiile fără sens din oraș și stațiunea Mamaia.





„Constanța o găsesc haotică, spartă, plină de construcții fără un termen de finalizare clar. Înțeleg că încă se speră, cu bani din fostul exercițiu financiar, să fie continuat și pe mai departe. Eu, de la Bruxelles, țin să vă spun că nu am un scenariu optimist în această privință și că edilii ar trebui să se grăbească să finalizeze proiectele și să folosească PNRR și fondurile europene din noul exercițiu financiar. De aceea trebuie să gândim proiectele acestea un pic cu capul. În Constanța, o mare problemă o reprezintă lipsa spațiilor verzi, atât în oraș, cât și în stațiunea Mamaia, mai ales în Mamaia Nord, unde s-a construit haotic. Nu mai există copaci pe alei. Efectiv totul a devenit un deșert și nu ne permitem ca orașul Constanța să fie o zonă deșertică la mare. Am un mare regret, pentru că din Strategia de Biodiversitate Europeană există bani ca până în 2030 să se planteze, la nivelul Uniunii Europene, trei miliarde de copaci. Am făcut un calcul și pentru România ar însemna 175 de milioane de puieți. Aceștia ar trebui regăsiți și în faimoasa pădure urbană de care se tot vorbește la nivelul municipiului Constanța, pe strada Ștefan cel Mare, dar și alte proiecte chiar și la malul mării. Avem nevoie de păduri forestiere și păduri urbane. Am un proiect în acest sens, dar îl voi lansa în toamnă și vizează plantarea de copaci în zonele verzi”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță.





Pe de altă parte, el a precizat că, la nivel local, a avut o întâlnire cu Asociația Elevilor din Constanţa, la Strasbourg, o întâlnire benefică cu privire la transportul elevilor.



Bursele Erasmus, în atenţia eurodeputatului român





„Mie mi se pare o crimă și faptul că au fost tăiate fondurile și pentru transportul studenților din localitățile unde sunt, în condițiile în care cei din familii nevoiașe au nevoie de aceste fonduri. Consider că societatea civilă mai ține lucrurile în viață pentru că partidele politice actuale au cam eșuat, din păcate. O să le fiu aproape copiilor de la AEC pentru că au dreptate în ceea ce susțin. În plus, am un proiect «Semnează pentru mărirea burselor Erasmus». Bursele europene Erasmus au devenit un pic discriminatorii deoarece cu 400-500 de euro nu te descurci. Acest nivel mic favorizează copiii care vin din familii cu bani deoarece peste acești bani le mai dau cei din familie încă 500 și atunci se pot descurca. Grupul Verzilor, din care fac parte, susține majorarea acestor burse”, a mai adăugat europarlamentarul.





Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul român activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova, precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO.





„Sunt aici, acasă, la Constanța, spun mereu acasă deoarece mă simt constănțean, am birou aici. Am spus încă din campanie că voi reprezenta Constanța cât de mult pot și asta fac în fiecare zi. Subiectele întâlnirii de presă de astăzi vizează teme de interes local, al doilea este legat de faptul că voi participa alături de studenți la Festivalul Neversea și al treilea subiect vizează raportul de europarlamentar”, a spus europarlamentarul Nicu Ștefănuță.