La propunerea lui Nicu Ștefănuță, Selly a vorbit, în Parlamentul European, despre sănătatea mintală a tinerilor

În cadrul unei audieri a Comisiei pentru Sănătate, despre importanța sănătății mintale în rândul tinerilor și a accesului la terapie, vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a vorbit în Parlamentul European, în numele tuturor tinerilor din România, la propunerea europarlamentarului Nicu Ștefănuță (the Greens/EFA).Audierea de joi, 29 iunie, a adus laolaltă atât tineri, cât și experți care au expus principalele probleme emoționale cu care se confruntă tinerii, precum și posibilele soluții pentru îmbunătățirea sănătății mintale în rândul tinerilor.„Generația mea se confruntă cu multe provocări când vine vorba de sănătatea mintală: presiunea de a ne conforma standardelor societății, teama de a fi lăsați pe dinafară, dorința de a avea succes foarte repede, sistemul educațional din România care nu încurajează gândirea critică și creativitatea etc. Platformele de social media trebuie să-și asume și ele responsabilitatea când vine vorba de impactul pe care îl au asupra sănătății mintale a tinerilor și să încurajeze accesul facil la servicii terapeutice”, a declarat Selly în cadrul intervenției sale.„Să fii tânăr și să ai probleme mintale în România este o mare rușine. Neavând ajutor, pentru că terapia e prea scumpă pentru tinerii români, foarte mulți dintre aceștia se sinucid. Suicidul este principala cauză de moarte a tinerilor sub 18 ani. 1 din 10 adolescenți sub 15 ani beau alcool ca sa ducă anxietatea, să ducă presiunea celor din jur. Cum îi ajutăm, efectiv, pe acești tineri? Cum schimbăm educația din România în așa fel încât școlile să ajute tinerii? Pe lângă decontarea serviciilor de terapie, măsură pe care statul român ar trebui să o ia cât mai urgent, noi, ca si societate, trebuie să ne ajutăm unii pe alții mai mult”, a declarat Nicu Ștefănuță.Eurodeputatul Nicu Ștefănuță este raportor din umbră din partea Grupului Verzilor pe raportul privind sănătatea mintală. Din acest rol, Nicu Ștefănuță va insista asupra importanței accesului la îngrijiri și tratamente de sănătate mintală de înaltă calitate și la prețuri accesibile, inclusiv asupra decontării serviciilor de terapie în România.Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO. În aprilie 2023, Nicu Ștefănuță a inaugurat primul spațiu din Sibiu dedicat lui Emil Cioran care activează drept birou europarlamentar pentru tinerii din oraș.Aceasta este una dintre multele acţiuni pe care europarlamentarul Nicu Ştefănuţă le desfăşoară în cadrul Parlamentului European.De cele mai multe ori ele au avut succes, iar Nicu Ştefănuţă duce numele României în atenţia comisarilor europeni.