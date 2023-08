Trei ore de chin pentru o femeie de 78 de ani, din Băneasa! A aşteptat ambulanţa până a murit!

„Medicul de la UPU Băneasa ne-a solicitat cu un echipaj de tip B pentru a transfera pacienta la Spitalul Municipal Medgidia, ca fiind un transfer fără caracter de urgență. Deci, efectiv, ea pleca dintr-o unitate medicală și se ducea într-alta, pentru investigarea problemelor respiratorii. Toate ambulanțele erau angrenate, la acel moment, în urgențe majore, la pacienți inconștienți, resuscitări în zonă etc. Între timp, acolo, la UPU, pacienta a intrat în stop cardiorespirator, s-a solicitat o ambulanță de tip C şi s-a trimis una de la Ovidiu, care se eliberase. Ambulanța a ajuns la UPU Băneasa la aproximativ 13-15 minute după ce se declarase deja decesul, în urma resuscitării realizate în cadrul unității sanitare. Precizăm că noi nu am avut informația că este o urgență, ci că este vorba doar de un transport către spitalul din Medgidia”, a declarat pentru „Cuget Liber” as. şef Adrian Pisică.





Pe de altă parte, avem informaţii că, iniţial, la Băneasa au fost două echipaje pe tură, ținând cont că este o zonă izolată. De ceva timp, însă, ne-au declarat surse de încredere, actuala conducere a SAJ ar fi lăsat acolo doar un echipaj. Prin urmare, ţinând cont de distanțe, dacă acest echipaj se deplasează cu un pacient la Constanța, de exemplu, toată zona rămâne descoperită mai multe ore.





În aceste condiţii, este clar că în judeţul Constanţa ar trebui să existe mai multe ambulanţe, mai ales pe timpul sezonului estival, când litoralul este plin de turişti, care să se poată prezenta la solicitări în timp util, nu să ajungă tardiv, când nu se mai poate face nimic. De ce? Pentru că în situația bietei femei din Băneasa putea să fie oricare dintre noi. Desigur, cazul nu este singular. O altă femeie spune că a așteptat ore în șir ambulanța, care să fie echipată cu oxigen și apoi trimisă la spital. Aceasta ne-a mărturisit că, după ce pacientul a fost urcat în ambulanță (conectat la oxigen, deci grav), a fost dat jos pentru că năștea o femeie. „Aceea era urgență majoră, nu cel care era conectat la oxigen”, a precizat I. M.





Menţionăm că acest caz a intrat deja în atenția Ministerului Sănătății. Rămâne de văzut ce se întâmplă mai departe, cine este vinovat şi ce măsuri vor fi luate.





Într-unul din numerele anterioare ale cotidianului nostru scriam că Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa are deficit de medici şi că echipajele sunt nevoite să circule cu maşini vechi, întrucât parcul auto nu a mai fost înnoit de câţiva ani. Din păcate, se pare că, după ce că sunt vechi, sunt şi insuficiente. Cu toate acestea, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) precizează că pacienta s-a prezentat, iniţial, la UPU Băneasa cu niște probleme respiratorii, diabet zaharat, un neoplasm de sân operat, în antecedente, demență. Deci, clar, era vorba despre un pacient cu multiple afecțiuni, unele chiar cronice.