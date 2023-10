În aceste momente, la sediul USR Constanța are loc o conferință de presă în cadrul căreia se vor discuta mai multe teme de interes local dar și național. La conferință participa deputatul Stelian Ion, senatorul Remus Negoi și George Gima, candidat USR la alegerile europarlamentare.







Stelian Ion: "Eu, Stelian Ion, alături de colegii mei, va vom vorbi despre pensiile speciale și despre alte subiecte. Legat de pensiile special. După cum știți acest subiect este de foarte mare interes. USR a fost partidul care a adus acest subiect în prim planul atenției publice. Datorita noua a fost inclusa o rubrica care viza partea de pensii speciale. Acest domeniu al pensiilor este unul cu foarte mari probleme. Inechitatile sunt foarte mari. Am promovat de ani de zile ideea desfiintarii pensiilor speciale și ajustarea acelor pensii care nu pot fi desfiintate integral. Am propus biste modificări de substanța. PSD și PNL și au dat mana și în loc sa dea o lege care sa rezolve aceasta problema, nu au făcut altceva decât sa salveze cu disperare aceste pensii speciale. Ei au votat în Parlament legea pentru menținerea acestor pensii. Avem de aface cu o reașezare a acestei legi. Pensia domnului Ciuca scade de la 18.000 de lei la 16.000 de lei. Nu se simte. Diferența este aproape cât o pensie oe care o încasează un pensionar normal. Ei nu au cum sa justifice pretenții atat de mari de la statul roman. Suntem de acord ca cei care aduc o contribuție majora societății sa fie retribuiti foarte bine. Ideea de a face o reforma cum mimează ei, este o bătaie de joc la adresa tuturor romanilor. Vor sa taraganeze aceste schimbări pe o perioada de 40 de ani. Sunt schimbări foarte mici, se diminuează cu o fărâmă aceste pensii speciale iar ele cu timpul vor creste. Dacă unui pensionar normal i se va mari pensia cu 200 de lei, unui astfel de special i se va mari cu 2000 de lei. Am atacat a easta lege în Parlament, am venit cu amendamente, din păcate este o lege odioasa. O mostra de escrocherie politica. Ei vor sa arate și sa o prezinte ca pe o mare realizare. Rămâne de văzut dacă la nivelul Comisiilor Europene se vor închide ochii. Contextul ii favorizează pe cei de la putere. Cei din PSD și PNL nu au rezolvat aceasta problema."







Remus Negoi: "Marcel Ciolacu a promis la începutul verii că va organiza o sesiune extraordinară pentru a pune de acord deciziile CCR. La Senat nu s-a întâmplat acest lucru. A trecut vara și aproape că a trecut și toamna și șmecherește au vrut să introducă pe ordinea de zi o lege atât de importantă fără să o discute cu noi. Am luat cuvântul, am încercat să blocăm pe procedura această acțiune a lor. Ei au adăugat niște șmechereli. S-a încălcat și regulamentul Senatului care presupunea că o comisie foarte importantă să fi fost raportoare pentru aceste legi. Nu s-a întâmplat nimic. Fără nicio surpriză, nu au votat doar ei, ci și UDMR și AUR. Atât la senat cât și la camera deputaților votează cot la cot cu PSD fără nicio rezervă. Este un partid extremist. Dacă noi ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat în urmă în această privință, nu putem să nu ne gândim la ce va urma. Toate partidele au votat în trecut pentru măriri de impozite și taxe și acum pentru păstrarea pensiilor speciale."













George Gima: "La începutul săptămânii USR și-a prezentat echipa pe care o va trimite în campania pentru alegerile europarlamentare. Sunt onorat că mă aflu pe această listă. Este important pentru că alegerile europene sunt primele dintr-un șir de 5 care urmează în anul viitor. Vrem să punem Constanța pe harta Europei. Pe lângă tot ceea ce se întâmplă în regiunile apropiate și pe lângă provocările economice este important pentru Constanța să creăm punți de legătură cu mai multe instituții. Sperăm că țara va avea un nou guvern. USR își propune să coalizeze un pol de dreapta care să reprezinte o a treia cale pe care românii să o aleagă anul viitor. Avem PSD și PNL, avem un partid extremist și noi credem că putem prezenta o echipă pentru Parlamentul European cu un nivel de competență cu mult peste cel pe care îl au ei. Iată că USR reușește sa îi aducă la București pe cei mai importanți reprezentați ALDE din întreaga Europă. Este important să trimitem în Parlamentul European oameni care se pricep. Eu sunt constănțean. Am făcut liceul la Mircea cel Bătrân, apoi facultatea la Ovidiu. Am lucrat în Franța, Africa și America de Sud iar apoi m-am întors în țară alături de Stelian Ion."