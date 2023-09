Deputatul Stelian Ion, amendat pentru că a protestat. „Nu vor reuşi să ne oprească!”

La începutul acestei săptămâni, USR a demarat un protest spontan în faţa Ministerului Sănătăţii după ultimele evenimente care au avut loc în spitalele din România. Printre cei mai vocali protestatari s-a aflat deputatul USR din Constanţa, Stelian Ion, fost ministru al Justiției. La finalul protestului, acesta a fost amendat de către Poliţia Română cu suma de 1.000 de lei.Stelian Ion a dezvăluit că va contesta această amendă pentru că, în opinia sa, nu este vinovat de nimic.„Am primit o amendă de 1000 de lei pentru protestul spontan de la Ministerul Sănătății. Oamenii ăștia cred că prin procese verbale de contravenție și amenzi o să reușească să ne oprească să mai spunem adevărul și să mai protestăm. Nu o să reușească!Eu cred că și-au încurcat socotelile și cred că va veni reversul: oamenii vor fi din ce în ce mai nemulțumiți de atitudinea asta abuzivă, discreționară și de dispreț față de soarta noastră, a tuturor”, a transmis Stelian Ion.Mai mult, el îl acuză pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, pentru faptul că a pierdut aproximativ 700 de milioane de euro, bani veniţi de la Uniunea Europeană pentru a se construi câteva spitale în ţara noastră, inclusiv unul în Constanţa.„Este revoltător că un ministru care a fost incapabil să păstreze și să folosească banii alocați gratis de Uniunea Europeană pentru a construi spitale este ținut în funcție. 142 de milioane de euro au fost pierdute din cauza incompetenței lui Rafila numai în Constanța. În total, Rafila a aruncat pe fereastră peste 700 de milioane de euro și PSD-PNL și premierul Ciolacu îl protejează în continuare. Am depus astăzi (n.r. miercuri) o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Rafila, ministrul care și-a bătut joc de o țară întreagă, care a lăsat milioane de români fără banii din PNRR și fără spitale.Le mai spunem o dată PSD și PNL pe cine țin în brațe: de mai bine de doi ani, Rafila refuză să facă normele de aplicare a Legii de combatere a infecțiilor nosocomiale și, din cauza asta, mii de oameni care puteau fi salvați mor în spitalele care colcăie de bacterii ucigașe.Rafila a făcut praf Planul de Cancer, a agravat criza medicamentelor esențiale, multe sunt mai scumpe ca niciodată. Ministrul Rafila menține la toate serviciile județene de ambulanță manageri interimari și numai el știe pe ce criterii le prelungește sau nu interimatul.SAJ Constanța se cutremură de incompetență, dar ministrul Rafila nu intervine. Ambulanțele din județul Constanța merg fără niciun medic la urgențe, pentru că așa sunt gândite turele. Când a fost accidentul de la Năvodari și a fost declanșat Planul roșu de intervenție, nu era niciun medic de gardă pe tura de noapte.Ministrul Rafila a mințit cu nerușinare că proiectul spitalului de pediatrie din Constanța este în întârziere și de aceea a tăiat finanțarea nerambursabilă din PNRR. Nu este adevărat, construirea spitalului este în grafic, poate fi realizat în timp util, dar Rafila are alte interese.Sănătatea n-a mai avut până acum un ministru atât de nepăsător față de nevoile pacienților și ale sistemului sanitar. Nu mai are de ce să rămână în funcție. Demisia!”, a mai spus Stelian Ion.