Bilanţ la USR. „ Suntem optimiști că în 2024 vom câștiga Primăria Constanţa”

„Este ultima conferinţă a noastră în acest an. Încercăm să facem un bilanț. Încă de la începutul anului am încercat să ne punem pe circuitul legislativ toate ideile bune pe care le-am avut și noi și cetățenii. Am luat tot ceea ce a fost mai bun în societatea românească. Foarte multe dintre ele au fost votate de către coaliție ca fiind respinse. Am lucrat mult în zona Codului Administrativ. Vorbesc despre terenurile intravilane, eliminarea deșeurilor care provin din construcții și demolări și aşa mai departe. Anul 2023 a fost unul al încălcării cu bună știință de către această coaliție a tuturor principiilor parlamentare dar și a principiilor fiscalității. Săptămâna viitoare vom analiza bugetul pe 2024, un buget care încalcă orice principiu al cheltuielilor banilor publici. Mă refer la pensiile speciale, aici unde am avut o presiune pe care am pus-o asupra eliminării acestor pensii speciale. Există multe alte cheltuieli care au depășit orice formă de bun simţ. Am fost ales președinte al comisiei pentru afaceri culturale al Instituției Europene. Probabil toți am făcut ceva bun pentru România. Este o recunoaștere a muncii și a seriozității de care dăm dovadă zilnic”, a declarat senatorul Remus Negoi.La rândul său, președintele USR Constanța deputatul Stelian Ion a vorbit despre o eventuală coaliţie la Constanţa, dar nu a spus clar despre ce formaţiuni politice este vorba. Cel mai probabil ar putea fi vorba despre o coaliţie între USR-Forţa Dreptei-PMP.„În 2023 a căzut cortina. S-au separat apele, s-a separat grâul de neghină. Am văzut cu toții la Constanţa cum PNL și PSD au format o alianță. Ei vorbesc despre afaceri imobiliare, despre chestiuni de ordin personal. În 2020 PNL a câștigat Primăria Constanţa cu promisiunea că va scăpa Constanţa de PSD. Exact cum a făcut Klaus Iohannis, care a trădat electoratul de dreapta. Aşa a făcut și Vergil Chiţac. Este clar pentru toată lumea că în 2020 mai mulţi oameni au votat PNL și s-au ales cu PSD. În 2023 am rămas fără viceprimar, a fost tratată și compromisă o alianță care ar fi putut funcționa. Chiţac a ales altceva pentru constănțeni. Pentru 2024 suntem optimiști pentru că acesta va fi anul în care vom câștiga Primăria Constanţa. Îmi vin în minte acum și alte primării din județ. Este foarte important să privim cu optimism pentru că 2024 este anul în care această coagulare a forțelor de dreapta se va forma în jurul USR și asa se va schimba faţa întregii ţări. Este anul în care avem porțile deschise pentru toți cei care au aceleași obiective cu noi. La Constanţa ne imaginăm o coaliție din mai multe partide. Ideea este să avem același numitor comun. Va fi anul în care vom schimba modul de raportare între primar și constănțeni punând acceptul pe transparență, pe respect și pe comunicare cu constănțenii. Lucru care nu s-a întâmplat din 2020 până acum. Constanţa merită mult mai mult. Am făcut demersuri pentru un parc în Faleză Nord. Avem proiecte pentru a construi terenuri de sport. Vrem să construim grădinițe și creșe și trebuie făcut acel pasaj care leagă KM 4-5 de Poarta 6. Avem nevoie de parcări și de trotuare. Sunt cartiere întregi care nu au aşa ceva. Oamenii nu pot merge pe un trotuar civilizat. Trebuie realizat și cotat Planul Urbanistic General și Registrul Spaţiilor Verzi. Este important să vină alături de noi ONG-uri și reprezentații mediului de afaceri. Ne dorim un oraș deschis și un oraș în care să ne facă plăcere tuturor să trăim”, a declarat Stelian Ion.Totodată, Stelian Ion a spus că oricine din eventuala coaliţie ar putea să candideze la Primăria Constanţa. În acelaşi timp el spune ca un candidat potrivit ar fi din partea USR şi tot el îşi asumă acest rol.Stelian Ion spune că este gata să intre în luptă la alegerile din 2024 pentru a schimba faţa şi soarta oraşului de la malul mării.„Sunt pregătit să candidez la Primăria Constanţa şi îmi voi pune toată energia în acest sens. Nu voi face economie de energie și de efort. Trebuie să scoatem orașul acesta din mizerie. Este adevărat că Pământul se va învârte și dacă noi nu vom câștiga alegerile. Dar este datoria noastră să luăm atitudine”, a încheiat Stelian Ion.Mircea GHIŢĂ