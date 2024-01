Senatorul Remus Negoi, de la USR, despre activitatea sa din luna ianuarie. „Am mers personal pe teren”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, şi-a făcut un scurt raport de activitate în cadrul căruia a prezentat tot ceea ce a realizat în prima lună a acestui an. Este vorba despre mai multe iniţiative legislative pe care le-a înaintat alături de alţi colegi ai săi dar şi de dezbateri publice pentru găsirea unor soluţii la unele dintre problemele existente.„Luna aceasta mi-am desfăşurat activitatea în circumscripţie unde am mers pe teren pentru a vedea la faţa locului problemele cu care se confruntă constănţenii şi am lucrat la iniţiativele legislative proprii.Alături de colegii mei din USR am organizat o dezbatere publică pentru a găsi soluţii pentru aplicarea legii privind acordarea indemnizaţiilor pentru deportaţi, al cărei termen de punere în aplicare a fost din nou amânat. Este o nedreptate faţă de urmaşii acestor persoane persecutate de regimul comunist și de aceea am căutat soluţii astfel încât legea să se aplice începând din 2024, imediat după rectificarea bugetară. În acest sens am depus un amendament la OUG 115/2023 care să prevadă plăți către urmașii deportaților începând cu data de 1 martie 2024. Mulţi beneficiari au decedat deja de la data intrării în vigoare a legii şi de aceea este important ca drepturile acestora să fie acordate într-un termen rezonabil, fără prorogări sau suspendări inutile”, a declarat Remus Negoi.Parlamentarul constănțean a continuat apoi să vorbească despre vaccinul antigripal care este atât de necesar în această perioadă.„Tot luna aceasta am primit o sesizare din partea farmaciştilor care mi-au adus la cunoştinţă o situaţie de-a dreptul incredibilă. În plin sezon rece, incapabilul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, împiedică imunizarea populației împotriva virusului gripal. Casa Natională de Asigurări de Sănătate a solicitat farmaciilor anularea facturilor emise către CNAS pe luna decembrie pentru vaccinurile antigripale. De altfel, o chestiune ilegală deoarece li s-a solicitat în ianuarie stornarea facturilor cu data din decembrie. Am mers în Portul Constanţa unde în ultima perioadă volumul de mărfuri tranzitate a crescut foarte mult, însă nu s-au făcut investiţii în infrastructură. Transportatorii sunt cei care au cel mai mult de suferit din acest motiv pentru că sunt nevoiţi să aştepte ore în şir la intrarea în Port. Am constatat şi faptul că poluarea cu praf de minereu din Portul Constanța îi afectează pe locuitorii cartierelor din vecinătate, Poarta 6 și Km 4-5. Voi sesiza Garda de Mediu pentru că această problemă trebuie rezolvată”, a mai spus Negoi.„Am luat orașul la pas ca să văd cum au fost efectuate lucrările”Apoi, senatorul a mai dezvăluit că a luat oraşul la pas pentru a sesiza anumite probleme existente pe străzile din urbea de la malul mării.„De asemenea, am mers prin oraş pentru a vedea cum au fost efectuate lucrările în municipiul Constnţa şi am observat mai multe nereguli. Am făcut publică situaţia de pe strada I.G Duca unde au fost trasate 4 treceri de pietoni pe un tronson de 10 metri, una dintre ele extrem de lată. Ulterior, două dintre acestea au fost desfiinţate, prin răzuirea asfaltului. Am văzut şi cum în intersecţia de la Liceul Ovidius au fost montaţi numeroşi stâlpişori la distanţă mică unul faţă de celălalt, aşa cum se întâmplă de altfel în tot oraşul.În plus, USR Constnaţa a lansat luna aceasta petiţia pentru Promenada Mării Negre, un proiect dedicat falezei de la plaja Modern până la Pescărie. Proiectul, inițiat de USR Constanța încă din 2020, include regenerarea spațiilor publice adiacente, crearea de spații verzi și a unor noi zone de relaxare prin înființarea de locuri de joacă, terenuri de sport și zone de fitness în aer liber. De asemenea, Promenada va avea un coridor de peste 5 km dedicat pietonilor și bicicliștilor. Primarul Vergil Chițac și PSD vor să facă o șosea de coastă, iar proiectul promenadei a fost băgat la sertar” , a concluzionat Remus Negoi.