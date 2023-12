La această oră, staff-ul Consiliului Județean Constanța organizează o conferință de presă cu ocazia finalizării lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria - DN 22/Tariverde”.Mihai Lupu: "Mă bucur că sunteți aici împreună cu echipa mea de la CJC. Așa cum bine știți acum un an și ceva ne-am întâlnit la Mihai Viteazu și am semnat ordinul de începere a acestor proiecte. Această rețea de drumuri pune în valoarea potențialul economic al zonei. Le mulțumesc tuturor pentru că au fost alături de noi. Astăzi este un moment important. Când toată lumea începe proiecte, noi am reușit să finalizăm un drum extraordinar de important. Până la finalul lunii toată această rețea a drumului DJ226 va fi finalizată. Avem multe obiective în această zonă. Are o încărcătură istorică importantă. Am fost în fiecare săptămână pe aceste artere și am supravegheat lucrările. Mulțumesc companiei de Drumuri Județene că a reușit ceva incredibil. Sunt convins că această companie va administra aceste drumuri așa cum trebuie. Nu ne vom opri aici. Săptămâna viitoare vom finaliza zona Cernavoda-Ion Corvin".Petre Enciu: „În primul rând, astăzi luăm parte la un moment unic pentru că prin această recepție la terminarea lucrărilor deschidem o serie de finalizări de lucrări care vor avea loc în perioada imediat următoare. Sunt și alte proiecte de restaurare de drumuri în lucru, cum ar fi drumul care începe de aici de unde ne aflăm și până la Crucea. Proiectul tehnic a fost recepționat de către Consiliul Județean în acest mandat. Avem un contract atribuit pentru drumul județean Mangalia-Negru Vodă. Concret pot să vă spun că s-a lucrat pe o lungime de 13 kilometri între Cetatea Histria și Tariverde. S-a lucrat la podețe, la rigole, la stații de autobuz și la trotuare. Acest drum a fost refăcut de la 0, iar costul total a fost de 27 de milioane de lei, finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional".