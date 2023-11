CJC a alocat suplimentări de fonduri pentru instituțiile de cultură din județ

Consilierii judeţeni s-au reunit, miercuri, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 34 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta s-a aflat printre cele mai importante proiecte dezbătute în cadrul ședinței.Măsurile de disciplină economico-financiară cu caracter imperativ obligatoriu, adoptate prin Legea Nr. 296 din 26 octombrie 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, impactează organigrama și statutul de funcții al Consiliului Județean Constanța. Așadar, s-a impus introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre pentru reorganizarea aparatului de specialitate al CJC, astfel încât să fie respectate aceste noi prevederi și, totodată, să nu se creeze disfuncționalități la nivelul instituției. Proiectul nu a trecut de votul aleșilor locali, întrunind un număr de 17 voturi împotrivă, 17 pentru și 3 abțineri. Având în vedere obligativitatea instituției de a se alinia prevederilor legii, până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an, președintele CJC, Mihai Lupu, le-a solicitat consilierilor județeni, care au acordat vot nefavorabil acestui proiect extrem de important, prezentarea unei motivații scrise a deciziei asumate.Totodată, a fost aprobat proiectul de hotărâre ce stabilește modalitatea de organizare și derulare a procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea, atât a produselor, cât și a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023-2027. CJC își asumă responsabilitatea organizării și derulării acestor proceduri în vederea aplicării programului la nivelul tuturor UAT-urilor din județul Constanța. Proiectul de hotărâre stabilește inclusiv lista produselor ce vor fi achiziționate în vederea distribuirii săptămânale/copil/elev și anume: 3 porții cornuri și 2 porții covrigi simpli, 3 porții lapte UHT și 2 porții iaurt/lapte bătut/iaurt de băut, 2 porții mere și/sau morcovi.Ce investiții vor fi terminate prin alocarea unor fonsuri suplimentareNu în ultimul rând, a fost aprobat proiectul referitor la aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2023-2024 si a tarifelor aferente serviciilor de deszăpezire pentru anul 2023-2024.Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul privind darea in administrare către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” a unui spațiu din cadrul imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 32, proprietate publica a Județului Constanța. Acest demers vine ca urmare a solicitării instituției de cultură de a pune la dispoziție un spațiu care să îndeplinească condițiile necesare funcționării unei redacții, în scopul editării Revistei “Datina”. Fondată în anul 1991, publicația apare lunar sub egida instituției și are rolul de a transmite în principal, cultura tradițională, cu precădere din zona Dobrogei.Alte patru proiecte de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi, au vizat aprobarea implementării etapei a II-a a proiectelor: „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetății Carsium (Hârșova)”, ”Salvarea si punerea in valoare a Mormântului pictat hypogeu” și ”Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”. Prin realizarea acestor obiective se vor reuni elementele de conservare, protejare, promovare și dezvoltare a patrimoniului cultural astfel încât, la finalul implementării, rezultatele să conducă la dezvoltarea durabilă a județului prin asigurarea continuității și a promovării proiectelor turistice importante din județul Constanța.Actualizarea devizelor generale pentru proiectele referitoare la „Modernizarea infrastructura de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu” și la „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, a făcut obiectul altor două proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Ambele hotărâri sunt direct motivate de necesitatea finalizării celor două investiții. Astfel, a fost solicitată suplimentarea valorii totale cu suma de 35.952,60 lei cu TVA, pentru proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic", în timp ce pentru proiectul ”Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ226 Corbu-Săcele - Istria-Mihai Viteazu", Devizul General al lucrării a fost actualizat prin suplimentarea valorii totale cu suma de 3.203.710,23 cu TVA, necesară finalizării proiectului.Un număr considerabil de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au vizat rectificări bugetare în cadrul a 13 instituții subordonate Consiliului Județean Constanța, precum și în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța, pe anul 2023. Analizând execuția bugetară a fiecărei instituții și estimând cheltuielile ce vor fi angajate în viitor, s-au impus majorări, diminuări sau reglări între capitole, după caz.Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți 37 de consilieri județeni.