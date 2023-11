În aceste momente, în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ Constanța, are loc o conferinţă de presă cu ocazia semnării contractului de servicii de proiectare (faza PT), asistență tehnică și execuție aferente proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța”.

În cadrul acestei conferințe de presă, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, va prezenta informații de importanță majoră cu privire la evoluția acestui proiect, inclusiv detalii relevante despre termenele implicate și informații despre constructor.

Mihai Lupu: "Este un eveniment important pentru că astăzi munca echipei CJC se concretizează printr-un contract de mare importanță pentru sănătatea cetățenilor noștri. Pentru mine contează foarte mult sănătatea. Le multumesc domnilor medici fără de care noi nu am fi putut realiza acest proiect. Vreau să vă asigur pe toți că această licitație a fost una de o mare anvergură. Au fost peste 27 de companii care au cumpărat acest caiet de sarcini. A fost o muncă titanică. După cum știți un grup de firme românești și-a adjudecat această licitație. Astăzi prezentăm acest proiect după care o să dau cuvântul celor care au făcut mai mult decât mine pentru acest proiect"





Elena Georgescu: "Mă bucur că sunteți alături de noi la o nouă etapă din acest proiect. Știți foarte bine că încă din 2021 CJC a făcut demersurile pentru susținere la finanțare a acestui proiect. Am început să pregătim caietul de sarcini. În 2022 am realizat documentația care respectă toate regulile și normele de proiectare cât și toate doleanțele cadrelor medicale din Spitalul Județean Constanța. A trebuit să respectăm tot ce înseamnă tranziție verde și digitalizare. În decembrie 2022 am plecat cu proiectul la finanțare. În ianuarie 2023 am fost anunțați oficial ca proiectul este finanțat. În aprilie am semnat contractul de finanțare cu o valoare de 172 de milioane de euro. Contribuția CJC este de 5 la suta, peste 8 milioane de euro. Avem convingerea ca acesta va fi gata la timp. Am transmis deja constructorului ca suntem parteneri de acum încolo. Urmează etapa de proiectare"



Petre Enciu: "Pentru mine este un eveniment emoționant. Este un obiectiv istoric, cel mai important obiectiv din sănătate din judetul Constanța. Este important că vorbim despre peste 400 de milioane de lei. Nu am cum să nu mă gândesc la istoricul acestui obiectiv de investiții. În urma cu doi ani acest obiectiv era doar o idee pentru CJC. Atunci prezentam publicului ambițiile pe care le aveam cu privire la infrastructura de sănătate. De a lungul activității pe care am desfășurați o în cadrul CJC am avut și întâmplări descurajante. Am încercat de 3 ori sa găsim un proiectant și nu am reușit. Lucrul acesta nu ne a descurajat și la a patra încercare am găsit un proiectant potrivit. Începând de astăzi putem spune ca punem umărul la treaba și terminam cu etapele birocratice. Vreau sa ii transmit constructorului ca ii vom fi alaturi"







Cătălin Visan: "Astăzi cu mare bucurie suntem prezenți la semnarea acestui contract. Este un nou corp al Spitalului Județean. Ne-am luat un angajament fata de inovație și calitate. A fost o licitație dură pe care am câștigat o împotriva unor firme puternice din România dar și din străinătate. Vom respecta cele mai înalte standarde de inovație. Acest spital va deveni un centru medical de referință în regiune. Vom avea 9 luni pentru partea de proiectare și 35 de luni pentru partea de execuție. Vă mulțumim pentru încrederea acordată"