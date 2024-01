Senatorul Remus Negoi, despre cabinetul său parlamentar: „Nu avem un program stabilit! Stăm cât este nevoie!”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, se implică zilnic în problemele cetăţenilor de la malul mării. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Remus Negoi a depus mai multe iniţiative legislative alături de colegi de-ai săi din Parlament, iar unele au fost concretizate, în timp ce altele se află în lucru.„De la începutul mandatului până în prezent am fost iniţiator sau cosemnatar la peste 200 de iniţiative legislative, iar 36 dintre ele au fost promulgate. În anul 2023 am depus, alături de colegi din USR, mai multe proiecte care să vină în sprijinul cetăţenilor sau să corecteze nereguli din legislaţia actuală. Printre acesta se numără inițiativa de încurajare a participării elevilor la orele de sport și protejarea sănătății copiilor, pe care am depus-o împreună cu deputatul Tudor Pop şi senatorul Cristian Ghica sau inițiativa pentru scutirea de la plata certificatelor verzi și extinderea compensării cantitative la prosumatori, depusă împreună cu deputata USR Cristina Prună. Prin acest proiect zeci de mii de prosumatori trebuie să încaseze pentru surplusul de energie livrat în rețea prețul de pe bursa OPCOM”, a declarat Remus Negoi.Senatorul a insistat ori de câte ori a fost nevoie şi pentru crearea de spaţii pentru sport în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi.„Am mai iniţiat proiectul de lege care obligă autoritățile locale să dezbată și să voteze proiectele de hotărâre privind inițiativele cetățenești în maximum 40 de zile de la înregistrare şi cel pentru înfiinţarea unui Registru Electronic al monumentelor istorice propuse spre a fi clasate care ar urma să fie întocmit pe modelul listei indicative UNESCO.Împreună cu senatoarea Anca Dragu, am depus iniţiativa privind accesul facil în spaţii recreativ-sportive pentru persoanele cu dizabilități, iar împreună cu deputata USR, Diana Buzoianu, și senatorii USR, Raoul Trifan şi Aurel Oprinoiu, am inițiat, pentru prima dată în România, un proiect de lege care să reglementeze gestionarea deşeurilor DCD. Este necesară stabilirea unui cadru pentru îmbunătățirea administrării DCD, pentru o mai bună reciclare a acestor deşeuri și pentru stimularea reutilizării lor”, a explicat Negoi.Nu în ultimul rând, Remus Negoi a dat explicații şi despre ultima iniţiativă legislativă pe care a depus-o.„Cea mai recentă iniţiativă legislativă pe care am depus-o este cea pentru înțăruşarea terenurilor virane intravilane. Este necesar ca legislația sã fie nuanţată în sensul în care de la începutul lucrărilor de construire şi până la finalizarea acestora să existe o împrejmuire care să nu necesite o autorizaţie de construcţie. De asemenea, în această perioadă, în calitate de membru în Comisia de buget, Comisia de cultură şi media, Comisia IT şi Comisia reunită pentru relaţia cu UNESCO am luat parte la întâlniri şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Recent am fost ales în funcția de președinte al Comisiei generale pentru probleme culturale a Adunării Parlamentare a Inițiativei Central-Europene - Dimensiunea Parlamentară”, a concluzionat Remus Negoi.Senatorul USR are sediul parlamentar în Constanţa şi îi aşteaptă pe cetăţenii de la malul mării, ori de câte ori au nevoie, să meargă la el şi să îşi expună problemele pentru ca acestea să fie rezolvate.„Am cabinetul de parlamentar chiar la sediul nostru de pe Bulevardul Mamaia. De la începutul lunii ianuarie am avut cel puţin câte o vizită pe zi din partea cetăţenilor. Ei vin cu diverse probleme iar noi trebuie să îi ascultăm şi să le rezolvăm. Eu nu sunt tot timpul prezent la acel birou pentru că trebuie să merg şi pe teren, dar am colegi care mă ajută şi care îmi raportează absolut tot. Programul începe de la 8:30 dimineaţa şi nu ştiu să vă spun când se termină. Stăm cât este nevoie”, a mai spus Remus Negoi.