USR Constanţa, despre problema spitalelor. „Este anormal să dai cu piciorul la astfel de fonduri”

În cursul zilei de vineri, la hotel Forum Continental din oraşul Constanţa, reprezentanţii USR Constanţa au organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte de interes local şi naţional. La eveniment au luat parte preşedintele USR Constanţa, deputatul Stelian Ion şi fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene din partea USR, Cristian Ghinea.„Un punct important este cel legat de situația din spitale. Sunt blocate foarte multe posturi. La Spitalul Județean avem 265 de posturi vacante cu normă întreagă. Dacă ajungeți la spital cu vreo problemă și vedeți că nu este personal care să aibă grijă de dumneavoastră, aceasta este una dintre cauze. Avem 81 de medici cu normă întreagă, 21 de medici cu timp parțial. La Constanța aveam un proiect care era finanțat prin PNRR. Erau bani europeni pentru construcția unui spital Mama și Copilul. Aceste fonduri au fost tăiate de către ministrul Rafila. Acum căutăm alte surse de finanțare. Este anormal să le dai cu piciorul”, a declarat Stelian Ion.Apoi, Cristian Ghinea a vorbit şi el despre problema spitalelor din Constanţa, dar şi a celor din întreaga ţară.„Suntem într-un an electoral și pregătim campaniile și viitoarea guvernare. Știrea urâtă este că acest oraș a pierdut un spital. Este rezultatul indolenței domnului Rafila care de când a venit ministru a fost obsedat de cum să pună mâna pe banii proveniți din PNRR pentru proiecte. El nu a făcut nimic. Am reușit această performanță de a convinge Comisia Europeană să ne dea două miliarde de euro pentru spitale. Am avut un întreg plan. Noi, în România, nu avem arhitecți de spitale pentru că sunt meserii care au dispărut. În România nu s-au făcut spitale de peste 30 de ani. Cele mai multe fonduri din PNRR s-au pierdut de acest guvern pe linia sănătății. Din două spitale pe care le-am pus în PNRR pentru Constanța, unul este tăiat iar celălalt are doar o autorizație pentru construcție. O altă investiție majoră pentru Constanța este un campus pentru învățământ dual care ar urma să fie construit în jurul Universității Ovidius. Este vorba despre 27 de milioane e de euro din PNRR. Este cea mai mare investiție de după Revoluție pentru învățământ. Sper sa se concluzioneze”, a spus Cristian Ghinea.El a continuat să vorbească şi despre alte probleme pe care actuala guvernare din România le are.„S-a scos din PNRR modernizarea și electrificarea liniei ferate Constanța-Mangalia. Nu este normal. Avem o experiență odioasă cu companiile naționale de căi ferate. Există un risc ca acest proiect să meargă cu viteza melcului. Pe unde mă duc prin țară îmi dau seama că toate lucrurile se puteau face mult mai bine. Ei au o problemă în a aduce banii de la Bruxelles. Dar au și o problemă cu banii care vin de la Bruxelles și stau în cont la BNR și nu sunt folosiți. Până în 2026 nu vom finaliza toate investițiile prin PNRR. Sunt foarte multe contracte semnate. Marcel Ciolacu a restructurat propria cancelarie care avea 103 posturi. A dat hotărâre de guvern și a redus doar 4 posturi. Alea patru posturi erau neocupate. Deci a făcut zero economisire la buget. Au redus cu 40 la sută banii medicilor de familie. Nu au plătit în 14 județe transportul școlar. Vorbim despre un guvern care nu reușește să facă bani și caută fel de fel de ciupeli. Este un mod brutal de a face economie la buget”, a concluzionat Cristian Ghinea.